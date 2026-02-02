Marijus Borg Hojbi (29), najstariji sin norveške prijestolonaslednice Mete-Marit, ponovo je uhapšen u Oslu zbog novih sumnji za napad, prijetnje nožem i kršenje zabrane prilaska, saopštila je policija.

Izvor: Lise Aserud/NTB SCANPIX

Marijus Borg Hojbi, najstariji sin norveške prijestolonaslednice Mete-Marit, ponovo je uhapšen u Oslu u nedelju uveče zbog novih sumnji podignutih protiv njega, saopštila je norveška policija u ponedeljak uoči početka njegovog suđenja sutra za brojne zločine, uključujući silovanje.

"Policija je u nedelju uveče uhapsila Marijusa Borga Hojbija zbog sumnje na napad, prijetnju nožem i kršenje zabrane prilaska", saopštila je policija Osla, ne otkrivajući identitet navodne žrtve ili žrtava.

Policija će tražiti pritvor od četiri nedelje "zbog rizika da će počiniti još novo krivično djelo", dodala je policija, ali je odbila da pruži detalje. Hojbi (29) je princezin sin iz kratke veze sa osuđenim kriminalcem u kojoj je bila prije udaje za princa Hokona.

Sedam žrtava

Mladić je trebalo da se pojavi pred sudom u Oslu kako bi se suočio sa optužnicom od 38 tačaka, uključujući četiri tačke za silovanje, fizičko i psihičko zlostavljanje i višestruka krivična djela povezana sa drogom. On poriče najteže optužbe.

Navodno u ovom slučaju ima sedam žrtava, a četiri optužnice se navodno odnose na silovanje djevojčica koje nisu mogle da se brane, zbog čega je Hojbiju prethodno izrečena zabrana prilaska.

Ako bude osuđen po najtežim optužbama koje su već podignute protiv njega, sin buduće norveške kraljice suočava se sa do 16 godina zatvora. Suđenje bi trebalo da traje do 19. marta, a presuda se očekuje nekoliko nedelja kasnije.