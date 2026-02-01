Bitkoin bilježi najduži niz mjesečnih gubitaka od 2018. godine, dok slabljenje potražnje i povlačenje kapitala ukazuju na produženi period nestabilnosti na tržištu kriptovaluta.

Cijena najpoznatije digitalne valute pala je tokom vikenda ispod 76.000 dolara. To je pad od oko 40 odsto u odnosu na najvišu tačku iz 2025. godine, čime se vrijednost vratila na nivoe od prije velikog carinskog sukoba.

Ono što je u oktobru izgledalo kao nagli pad, pretvorilo se u ozbiljan problem. Ljudi više ne prodaju iz straha, već jednostavno nema dovoljno novih kupaca niti vjere da će cijena ponovo brzo rasti, piše Blumberg.

Najduži negativni niz od 2018. godine

Za razliku od prethodnih padova, ovog puta nije bilo jednog jasnog uzroka ili velikog sloma sistema. Jednostavno je oslabila potražnja, a na tržištu ima premalo novca da bi se cijena pokrenula. Bitkoin više ne reaguje na nemire u svijetu niti na rast akcija. Čak ni činjenica da su zlato i srebro posljednjih sedmica znatno poskupjeli nije navela ljude da svoj novac prebace u kriptovalute.

U januaru je bitkoin pao za gotovo 11 odsto, što je četvrti mjesec zaredom da završava u „minusu“. To je najgori niz u posljednjih osam godina. Pol Hauard, stručnjak iz kompanije Vinsent, koja pomaže u održavanju likvidnosti trgovanja, smatra da bitkoin u 2026. godini neće oboriti nove rekorde.

Smanjen optimizam i povlačenje novca

Još je zanimljivije to što je na društvenim mrežama nestalo oduševljenja. Ljudi koji su inače neumorni u hvaljenju bitkoina sada ćute i više ne pozivaju druge da „kupuju dok je jeftino“. Sve se to događa iako je država uvela povoljnija pravila za kriptovalute i uprkos tome što su velike kompanije počele više da ulažu.

Čini se da su svi te dobre vijesti očekivali ranije, pa one više ne utiču na rast cijene. U međuvremenu, iz investicionih fondova koji kupuju bitkoin i dalje se povlači novac, prenosi Index. To je znak da obični ljudi gube povjerenje, naročito zato što su mnogi sada u gubitku.

Čak su i veliki igrači, poput digitalnih trezora velikih kompanija, smanjili kupovinu jer su i sami pretrpjeli gubitke tokom prošlogodišnjih padova na tržištu akcija.

Istorija ne nudi utjehu

Na tržištu trenutno ima 30 odsto manje slobodnog kapitala nego u oktobru, što znači da je teže obaviti velike prodaje bez dodatnog snažnog pada cijene. Istorija pokazuje da oporavak može trajati godinama – nakon ranijih padova bilo je potrebno i do tri godine da se cijena vrati na prethodne nivoe. Prema tim mjerilima, ovaj pad je možda tek započeo.

Stručnjaci procjenjuju da bi do pravog oporavka moglo proći još šest do devet mjeseci. U tom periodu vjerovatno će se trgovati manjim količinama dok se tržište ne stabilizuje i dok ljudi ne počnu postepeno ponovo da akumuliraju bitkoin.

Jaka konkurencija za novac ulagača

Drugi analitičari ukazuju na još jedan problem: investitori radije ulažu u druge sektore. Ričard Hodžis, osnivač jednog investicionog fonda, upozorio je najveće vlasnike bitkoina da će im biti potrebno mnogo strpljenja. Poručio je da nove rekordne cijene neće vidjeti još najmanje tri godine.

Danas su popularnije akcije kompanija koje se bave vještačkom inteligencijom, kao i zlato i srebro. Tamo se trenutno ostvaruje brža zarada.

„Bitkoin je bio glavna tema prije tri godine, a danas su to akcije vještačke inteligencije koje lete u nebo“, zaključio je Hodžis.