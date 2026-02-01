Članovi posade tvrde da su ih američke snage u sjevernom Atlantiku držale pod oružanom pratnjom, bez ljekova i konzularnog kontakta, nakon zapljene broda početkom januara

Izvor: Profimedia

Ruski mornari sa tankera „Marinera“, koji su američke snage zaplijenile u sjevernom Atlantiku, vratili su se u Rusiju nakon 20 dana provedenih u pritvoru. Kako navode članovi posade, tokom zadržavanja nijesu imali slobodu kretanja, u toalet su išli pod nadzorom naoružanih vojnika, a nijesu im bili dostupni ni potrebni ljekovi.

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su tanker 7. januara, uz obrazloženje da je dio takozvane „flote iz sjenke“ Venecuele. Iako je u početku bilo najavljeno podizanje krivičnih optužnica protiv članova posade, svi mornari su ove sedmice pušteni na slobodu.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova ranije je saopštilo da su dva mornara sa tankera oslobođena i da su na putu ka Rusiji, a danas je jedan od članova posade, Maksim Karpenko, potvrdio da su se vratili kući. Njegov kolega je već stigao u Astrahan, dok je Karpenko na Krim doputovao vozom iz Moskve, nakon leta iz Istanbula.

Prema njegovim riječima, američke snage pratile su tanker više od dvije sedmice prije zapljene, zbog čega je posada bila psihički spremna na takav ishod. Kako tvrdi, u operaciji je učestvovalo više brodova i helikoptera, a na tanker su se iskrcali američki i britanski vojnici. Cijela akcija, kako kaže, trajala je oko pola sata, uz prijetnje oružjem i nasilno otvaranje prostorija na brodu.

Karpenko navodi da na brodu nije bilo tereta i da je „Marinera“ plovila pod ruskom zastavom. Nakon zapljene, tanker je odveden u teritorijalne vode Škotske, gdje su mornari 20 dana zadržani na brodu, uglavnom u kuhinji.

Spavali su na podu, kupali se rijetko, a kretanje im je bilo ograničeno. Iako, kako ističe, nijesu bili fizički zlostavljani, njihove molbe za ljekove i kontakt sa ruskim konzulom nijesu bile uvažene. Amerikanci su ih, dodaje, nazivali „gostima“, a ne pritvorenicima.

Nakon 20 dana, bez dodatnog objašnjenja, cijela posada je puštena. Dvojica mornara iskrcana su u Aberdinu, gdje su smješteni u hotel i dobili pomoć pri povratku u Rusiju. Po dolasku u Moskvu, dočekali su ih predstavnici Muzeja mornarstva i riječnog saobraćaja, nakon čega su obišli nekoliko znamenitosti glavnog grada.

Karpenko je kazao da mu je potreban odmor nakon svega što je proživio, ali da planira povratak na more, jer, kako kaže, more ga i dalje privlači.

Njegov kolega Arsen Tarpošjan, koji se vratio u Astrahan, naveo je da je porodica s nestrpljenjem čekala njegov povratak i da mu je tokom zadržavanja samo dva puta bilo dozvoljeno da pošalje poruku najbližima.