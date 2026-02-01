Ministar unutrašnjih poslova Turske, Ali Jerlikaja, izjavio je da su jutrošnje nesreće “duboko potresle naciju” i uputio saučešće porodicama stradalih, uz želje za brz oporavak povrijeđenih. Istrage o obe nesreće su u toku.

Izvor: youtube/screenshot/ TheMitchHD

Najmanje 16 osoba je poginulo, a više desetina je povrijeđeno u dvije odvojene saobraćajne nesreće u Turskoj, saopštile su lokalne vlasti.

Prva nesreća dogodila se u provinciji Antalija kada je putnički autobus sletio s puta i prevrnuo se nakon što vozač nije uspio da savlada krivinu. Tom prilikom je poginulo najmanje devet ljudi, dok su povrijeđeni prevezeni u okolne bolnice, uključujući i Gradsku bolnicu u Antaliji.

TURCHIA: Autobus si ribalta nel distretto di Dösemealtı nella provincia di Antalya: 8 morti e 26 feritipic.twitter.com/q2akt9R29G — BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe)February 1, 2026

Ministar pravde Turske, Jilmaz Tunč, saopštio je da je povodom nesreće pokrenuta istraga, te da su imenovani jedan zamjenik glavnog tužioca i dva javna tužioca. Guverner Antalije, Hulusi Šahin, naveo je da su vremenski uslovi u trenutku nesreće bili loši, uz kišu i maglu, ali da je riječ o deonici na kojoj nije dozvoljena velika brzina.

Istog dana, u provinciji Burdur, sedam osoba je poginulo, a pet je povrijeđeno u direktnom sudaru dva automobila na putu Antalija-Isparta. Povrijeđeni su hospitalizovani, dok je saobraćaj nakon uviđaja ponovo uspostavljen.

Ministar unutrašnjih poslova Turske, Ali Jerlikaja, izjavio je da su jutrošnje nesreće “duboko potresle naciju” i uputio saučešće porodicama stradalih, uz želje za brz oporavak povrijeđenih. Istrage o obe nesreće su u toku.