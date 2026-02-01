Protest protiv zatvaranja ljevičarskog kulturnog centra prerastao u sukobe

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

U protestima organizovanim u Torinu zbog zatvaranja levičarskog kulturnog centra povrijeđeno je više od stotinu italijanskih policajaca, saopštile su danas vlasti.

Poslije sukoba policije i demonstranata u subotu privedeno je deset osoba. Za sada nema zvaničnih podataka o broju povrijeđenih među demonstrantima, ali su izdati nalozi za hapšenje dvoje učesnika protesta.

Protesti su organizovani zbog protivljenja deložaciji kulturnog centra Askatasuna, koji je decenijama bio mjesto okupljanja torinske levičarske scene. Objekat je zatvoren neposredno pred Božić. Procjene govore da je u subotu oko 15.000 ljudi marširalo centrom grada, pri čemu su mnogi nosili palestinske zastave, a protest je na kraju prerastao u nerede.

#Italy: Protests have turned violent as clashes have erupted a few hours ago between antifascists and Italian riot police in Turin.



It is reported that hundreds of protesters initially marched through Turin to protest the government's decision to evict and seal off the…pic.twitter.com/4R4K8pMkRL — POPULAR FRONT (@PopularFront_)February 1, 2026

Iz mase okupljenih na policiju su bacani kamenje i drugi predmeti, korišćeni su Molotovljevi kokteli, a zapaljene su kante za otpad i policijski kombi. Snage bezbjednosti odgovorile su upotrebom suzavca i vodenih topova u pokušaju da rasteraju demonstrante.

Jedan demonstrant odveden je sa povredama glave. Na video-snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se mlađi policajac kako leži na tlu dok ga maskirani demonstranti udaraju nogama, a neki i čekićem. Vlasti su saopštile da je 29-godišnji policajac zadobio teške povrede, ali da nije u kritičnom stanju.

Krajnje desničarska italijanska vlada osudila je nerede, nazivajući ih „napadom na državu“. Premijerka Đorđa Meloni izjavila je:

„Ovo je pokušaj ubistva i napad na institucije naše države. Nećemo dozvoliti da nasilje ostane nekažnjeno.“

Levičarski aktivisti ističu:

„Vlasti ciljano obračunavaju sa levičarskim institucijama, dok u slučajevima kada desničarske grupe zauzimaju objekte vlasti nijesu reagovale.“