Marius Borg Hojbi se suočava sa 38 tačaka optužnice, koje uključuju silovanje četiri žene, fizički napad i prijetnje bivšoj djevojci, uništavanje njene imovine, kao i krivična djela povezana s drogom i saobraćajne prekršaje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kada Marius Borg Hojbi u utorak sedne na optuženičku klupu suda u Oslu, na početku suđenja koje se smatra najvećim u Norveškoj posljednjih godina, neće imati moralnu podršku svoje najuže porodice. Njegova majka, princeza Mete-Marit, neće biti prisutna, kao ni njen suprug i norveški prestolonasljednik, princ Hakon, koji je Hojbija odgajao od njegove četvrte godine.

Iako je palata naglasila da 29-godišnji Hojbi nije član kraljevske porodice, suđenje zbog teških optužbi, uključujući višestruka silovanja, stavilo je norvešku monarhiju u središte neželjene međunarodne pažnje, piše BBC.

Optužbe i status u kraljevskoj porodici

Hojbi se suočava sa 38 tačaka optužnice, koje uključuju silovanje četiri žene, fizičke napade i prijetnje bivšoj djevojci, uništavanje njene imovine, kao i krivična djela povezana s drogom i saobraćajne prekršaje. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna veća od 10 godina zatvora. Sud je zabranio fotografisanje optuženog tokom sedam nedjelja, koliko se očekuje da će suđenje trajati.

Palata insistira da Hojbi nije javna ličnost, ali se smatra bliskim članom porodice. Njegov očuh, princ Hakon, smatra ga sinom, a norveški kralj Harald V (88) poznaje ga gotovo cijeli život kao svog unuka. Tove Talesen, dopisnica portala Netavisen, koja je godinama radila u palati, smatra da je princ Hakon pogriješio još 2001. godine kada se oženio Mete-Marit i nije jasno definisao ulogu svog pastorka.

"Podigao je tog slatkog, nevinog dječaka i predstavio ga norveškom narodu. Htio je da ga uključi, ali mu nije dao nikakvu titulu ni svrhu, pa je imao čudnu ulogu u porodici – bio je njen važan dio, ali joj istovremeno nije pripadao", zaključila je Talesen.

„Najveći skandal u istoriji monarhije“

"Ovo je vrlo opasan trenutak jer bi kraljevska porodica trebalo da bude uzor", kaže Ulf Andre Andersen, novinar koji je u avgustu 2024. prvi objavio priču nakon što je policija pozvana u stan jedne žene u Oslu zbog prijave o nasilnom incidentu.

Njegov kolega i sadašnji glavni urednik istog magazina, Niklas Kokin-Toresen, dodaje: "Ovo je najveći skandal s kojim se norveška kraljevska porodica ikada suočila. Nikada se nisu morali nositi s nečim ovakvih razmjera."

Detalji optužnice

Hojbi je priznao neka lakša krivična djela, poput fizičkog zlostavljanja i uništavanja imovine nakon hapšenja. U optužnici se navodi da je srušio luster, zabo nož u zid i razbio ogledalo, nazivajući ženu pogrdnim imenima. Njegov advokat Petar Sekulić izjavio je da Hojbi "ne priznaje krivicu za većinu djela, posebno ne za ona koja se odnose na seksualno zlostavljanje i nasilje".

Četiri optužbe za silovanje datiraju iz perioda od 2018. do novembra 2024. godine. Jedno od navodnih silovanja dogodilo se u zvaničnoj rezidenciji njegovih roditelja na imanju Skaugum. U jednom slučaju iz 2023. tereti se za polni odnos sa ženom dok je spavala, dok se preostala tri slučaja odnose na seksualni napad na žene koje su bile onesposobljene, što se u Norveškoj takođe tretira kao silovanje.

Jedina žrtva koja smije biti imenovana je bivša djevojka i influenserka Nora Haukland, čije optužbe da ju je udarao, šutirao i gušio čine dio optužnice.

Reakcija kraljevske porodice

Vidno potresen princ Hakon obratio se javnosti uoči suđenja svom pastorku, pomenuvši i žrtve.

"Volimo ga, naravno, on je važan dio naše porodice", rekao je, a zatim se direktno obratio ženama: "Stalo nam je do njih. Znamo da mnoge od vas sada prolaze kroz težak period."

Kralj Harald i kraljica Sonja, oboje u 88. godini života, takođe neće prisustvovati suđenju. U međuvremenu, princeza Mete-Marit bori se s teškom bolešću, plućnom fibrozom, i priprema se za transplantaciju pluća.

Princeza je o sinovljevim problemima govorila u božićnom dokumentarcu:

"Ono što me možda najviše ljuti jeste kritika na račun toga kako smo se mi kao roditelji nosili sa situacijom. Biti tako oštro kritikovan u situaciji u kojoj smo pokušali da učinimo najbolje što možemo i potražili stručnu pomoć, djeluje pomalo nepravedno."

Niz drugih kontroverzi

Suđenje se odvija u vrijeme kada se norveška kraljevska porodica suočava i s drugim kontroverzama. Venčanje princeze Marthe Luiz, sestre princa Hakona, sa američkim šamanom Durekom Veretom izazvalo je brojne kritike. Nedavno su objavljeni i dokumenti povezani s Džefrijem Epstinom, u kojima se pominje i princeza Mete-Marit.

Palata je saopštila da je princeza "uvijek bila otvorena o susretima s Epstinom između 2011. i 2013. godine", te je izrazila "duboko saosećanje" sa žrtvama, kao i žaljenje zbog svoje "loše procjene".

Budućnost monarhije

Uprkos skandalima, monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliko poštovanje. Istraživanje agencije Norstat krajem prošle godine pokazalo je da je podržava 73 odsto javnosti. Ipak, kraljevska porodica svjesna je da ne može sebi da priušti opuštanje.

Prošle sedmice Hojbijeva polusestra, 22-godišnja princeza Ingrid Aleksandra i buduća norveška kraljica, bila je u veoma medijski ispraćenoj posjeti sjeveru Norveške, što neki posmatrači ne smatraju slučajnošću. Kao dodatna simbolika, norveški parlament upravo u utorak, na dan početka suđenja, održava redovno glasanje o ukidanju monarhije, koje se sprovodi svake četiri godine, ali se ne očekuje da će predlog biti usvojen.