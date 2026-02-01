Na meteorološkoj stanici VDNH u Moskvi u ranim jutarnjim časovima zabilježen je -21 stepen.

Izvor: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik / Profimedia

Noć između 31. januara i 1. februara bila je najhladnija u Moskvi od početka zimske sezone, sa najnižom zabeleženom temperaturom od -21 stepen Celzijusa, saopštio je meteorolog Jevgenij Tiškovec iz centra Fobos.

Na meteorološkoj stanici VDNH u ranim jutarnjim časovima zabilježeno je -21, što je za devet stepeni niže od klimatske norme za ovo doba godine, prenose Ria Novosti.

U centru Moskve, u Balčugu, temperatura je pala na -20,2 stepena, a u Tušinu na -21,7 stepeni, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Tiškovec je naveo da je prošlog januara temperatura u Moskvi bila dva stepena niža od dugoročnog prosjeka, uz padavine koje su dostigle 156 odsto mjesečne norme.