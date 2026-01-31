Sudija je odbacila jedinu tačku optužnice koja je mogla dovesti do smrtne kazne za ubistvo direktora kompanije Junajted Heltker, ali Manđone i dalje može dobiti doživotni zatvor bez prava na uslovni otpust.

Izvor: New York Daily News/TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Savezni okružni sud u Sjedinjenim Američkim Državama odlučio je u petak da Luiđi Manđone koji neće biti osuđen na smrtnu kaznu zbog navodnog ubistva direktora kompanije United Health care Brajana Tompsona, koje se dogodilo u decembru 2024. godine. Ova odluka je naročito izrevoltirala savezne tužioce koji su insistirali na izricanju najstrože moguće kazne.

Odbačena jedina tačka koja je vodila ka smrtnoj kazni

Savezni sudija Margaret Garnet odbacila je optužbu za ubistvo iz savezne optužnice protiv Manđonea, jer je to bila jedina tačka u svim postupcima protiv njega koja je mogla da dovede do smrtne kazne.

Manđone se, međutim, i dalje suočava sa dvije savezne optužbe za proganjanje, za koje je zaprećena maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Sudija je svoju odluku zasnovala na tumačenju zakona prema kojem ubistvo mora biti izvršeno tokom drugog "krivičnog djela nasilja“.

Sud: Proganjanje ne spada u "nasilna krivična djela"

Savezni tužioci tvrdili su da druga krivična djela nasilja predstavljaju dvije optužbe za proganjanje, navodeći da je Manđone proganjao Tompsona putem interneta i putovao preko granica saveznih država kako bi izvršio ubistvo.

Sudija se s tim nije složila i ocijenila je da krivična djela proganjanja ne ispunjavaju zakonski prag da bi bila svrstana u „krivična djela nasilja“. Zbog toga su iz savezne optužnice odbačene dvije tačke - optužba za ubistvo i povezano krivično djelo u vezi sa vatrenim oružjem.

"Analiza sadržana u ostatku ovog mišljenja može prosječnoj osobi, pa čak i mnogim advokatima i sudijama – djelovati iskrivljeno i čudno, a rezultat može izgledati suprotan našim intuicijama o krivičnom pravu“, navela je sudija Margaret Garnet. "Ali ona predstavlja posvećen napor suda da dosljedno primijeni smjernice Vrhovnog suda na optužbe u ovom predmetu."

Sud dozvolio ključne dokaze iz ranca

Odluka o smrtnoj kazni bila je jedna od dvije koje je sudija Garnet donijela u petak. U drugoj odluci, sud je dozvolio da se na suđenju koriste ključni dokazi pronađeni u Manđoneovom rancu u trenutku njegovog hapšenja, uprkos protivljenju odbrane.

Ukidanje mogućnosti smrtne kazne predstavlja značajnu pobjedu za Manđonea i njegov pravni tim, koji je iznio više argumenata kako bi izbjegao kapitalnu kaznu.

Odbrana: "Laknulo nam je"

"Svi smo veoma olakšani", izjavila je Manđoneova advokatica Karen Fridman Agnifilo, odgovarajući na pitanja novinara o reakciji svog klijenta.

Ova odluka dodatno je ohrabrila brojne Manđoneove pristalice. Njegovi podržavaoci vide ga kao simbol sopstvenog bijesa i nezadovoljstva američkim zdravstvenim sistemom.

Američka državna tužiteljka Pam Bondi saopštila je u aprilu 2025. godine da je naložila Ministarstvu pravde da traži smrtnu kaznu, ocijenivši da je reč o "unapred isplaniranom, hladnokrvnom ubistvu koje je šokiralo Ameriku".

Na sudu u petak, pomoćnik saveznog tužioca naveo je da još nije poznato da li će Ministarstvo pravde uložiti žalbu na ovu odluku. Sudija Garnet zatražila je da o tome bude obavještena do 27. februara.

Postupak u državi Njujork se nastavlja

Manđone se i dalje suočava sa optužbom za ubistvo drugog stepena i drugim krivičnim djelima u posebnom postupku pred sudom savezne države Njujork, gdje je smrtna kazna neustavna. Ukoliko bude osuđen po najtežim tačkama optužnice u tom postupku, prijeti mu kazna od 25 godina do doživotnog zatvora.

Njegov tim odbrane i u tom slučaju ostvario je uspjeh. Prošle jeseni sudija je odbacio dvije najteže optužbe povezane sa terorizmom, navodeći da ne postoje dokazi da je Manđone imao namjeru da širi strah u javnosti, podstakne masovno nasilje ili djeluje u sprezi sa terorističkim organizacijama.

Manđone se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice u saveznim i državnim postupcima.

Pištolj i bilježnica ostaju u spisima predmeta

Sudija Garnet je takođe odlučila da dozvoli korišćenje dokaza pronađenih u Manđoneovom rancu u trenutku njegovog hapšenja u restoranu Mekdonalds u Altoni, u Pensilvaniji, pet dana nakon Tompsonovog ubistva.

Policija je tada zaplijenila pištolj, napunjeni okvir i crvenu bilježnicu. Savezne vlasti navode da je zaplijenjeno oružje u skladu sa vatrenim oružjem korišćenim u ubistvu, kao i da pojedini rukom pisani zapisi u bilježnici "izražavaju neprijateljstvo prema industriji zdravstvenog osiguranja i posebno prema bogatim direktorima".

Odbrana je tvrdila da je pretres ranca bio nezakonit jer nije postojao sudski nalog niti neposredna opasnost, dok tužilaštvo navodi da bi dokazi svakako bili zakonito pronađeni tokom redovne istrage.

Sud u Njujorku trebalo bi da donese posebnu odluku o tim dokazima u maju, dok bi izbor porote u saveznom postupku mogao početi u septembru, a uvodne riječi zakazane su za 13. oktobar.