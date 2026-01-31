Sastanak na Floridi prethodi rundi pregovora između Kijeva i Moskve, dok se primirje tumači različito

Izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina sastaće se sa članovima tima Donalda Trampa na Floridi uoči mirovnih pregovora koji će biti održani u Abu Dabiju, potvrdila je Bela kuća.

Glavni ruski pregovarač Kiril Dmitrijev sastaće se sa predstavnicima Trampove administracije 31. januara, potvrdio je zvaničnik Bele kuće za Kijev Independent 30. januara.

Razgovori Rusije i Sjedinjenih Američkih Država dolaze dan prije nego što bi Kijev i Moskva trebalo da održe narednu rundu mirovnih pregovora 1. februara u Abu Dabiju.

Dmitrijev će se 31. januara sastati sa zvaničnicima administracije, ali imena američkih delegata još nisu objavljena. Ranije su američki pregovarački tim predvodili specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner.

Dmitrijev je direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja i glavni ekonomski pregovarač Kremlja. Imao je ključnu ulogu u nastojanjima Moskve da obnovi odnose sa Vašingtonom, a bio je i jedan od arhitekata početnog mirovnog plana od 28 tačaka, koji je uz podršku SAD zahtijevao opsežne ustupke od Ukrajine.

Dmitrijev je učestvovao i u posljednjim trilateralnim mirovnim razgovorima održanim 23. i 24. januara u Abu Dabiju. Ti pregovori trebalo bi da budu nastavljeni 1. februara – istog dana koji Rusija navodi kao krajnji rok za pauzu u napadima na Kijev.

Iako je Tramp 29. januara izjavio da je uvjerio ruskog predsjednika Vladimira Putina da na nedjelju dana obustavi bombardovanje ukrajinskih gradova, portparol Kremlja Dmitrij Peskov narednog dana rekao je da se primirje odnosi samo na Kijev i da važi isključivo do 1. februara.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je 30. januara da bi datum naredne runde mirovnih pregovora mogao biti odložen zbog razvoja situacije između SAD i Irana.

Razgovori u Abu Dabiju fokusirani su na mogući energetski prekid vatre i kontrolu nad ukrajinskim regionom Donbas. Rusija već dugo zahtijeva da Ukrajina ustupi cijelu teritoriju Donjecke i Luganske oblasti, uključujući i dijelove koji nisu pod ruskom kontrolom, kao uslov za bilo kakav mirovni sporazum.

Kontrola nad tim teritorijama i dalje je glavno pitanje sporenja u pregovorima, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio na saslušanju u Kongresu 28. januara.

" To je most koji još nismo prešli " rekao je Rubio.