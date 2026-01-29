Lavrov poručio da je za Rusiju neprihvatljiv prekid vatre koji traži Zelenski, dok se spekuliše o kratkotrajnom energetskom primirju bez zvanične potvrde Moskve i Kijeva.

Izvor: YouTube/Screenshot/HBO/Printscreen/Russia TOday

Rusija smatra neprihvatljivim prekid vatre koji traži ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, poručio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi Kyiv Post putem mreže X.

Čini se da se Lavrovljeva izjava odnosi na predlog o takozvanom energetskom primirju, koji je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije odbio da komentariše. Podsjetimo, ranije su se pojavili nepotvrđeni izvještaji da su i ruske i ukrajinske snage dobile naređenje o privremenoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu.

Te informacije su se širile putem ratnih blogova i Telegram kanala, bez zvanične potvrde Moskve ili Kijeva, a prenio ih je Kyiv Post.

Prema tvrdnjama prokremaljskog blogera Vladimira Romanova, ruskim snagama je navodno bilo zabranjeno da gađaju infrastrukturne objekte širom Ukrajine, uključujući Kijev i okolinu, kao i trafostanice, termoelektrane, hidroelektrane i skladišta gasa, nafte i goriva.

Ta zabrana je, prema tim navodima, trebalo da traje do 3. februara. Istovremeno je ukrajinski kanal Supernova+ objavio da je slična usmena instrukcija navodno stigla i ukrajinskim vojnicima, uz poziv da se ne napada ruska energetska infrastruktura.

Ovi izvještaji su potom dovedeni u vezu sa trilateralnim pregovorima održanim 23. i 24. januara u Abu Dabiju, na kojima su učestvovale i Sjedinjene Američke Države.

Financial Times je pisao da se razgovaralo o mogućem zaustavljanju ruskih napada na ukrajinske energetske objekte, u zamjenu za uzdržavanje Kijeva od udara na ruska naftna postrojenja i tankere. Ipak, pojedini ukrajinski kanali upozoravali su da konačnog dogovora nema i da bi eventualna pauza bila kratkotrajna.