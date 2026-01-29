Sjedinjene Američke Države odlučile su da vrate Venecueli tanker koji su zaplijenile ranije ovog mjeseca, prenosi Rojters, pozivajući se na izjave dva američka zvaničnika.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, naveli su da je riječ o supertankeru "M/T Sophia", koji je plovio pod panamskom zastavom.

Razlozi zbog kojih je tanker vraćen nisu precizirani.

Američka Obalska straža, koja je odgovorna za operacije zapljene, nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Ovo je prvi poznat slučaj u kojem administracija predsjednika Donalda Trampa vraća zaplijenjeni brod Venecueli, navodi agencija.