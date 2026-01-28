Norveški ministar odbrane upozorava na strateški značaj Kola poluostrva i Sjeverne flote

Izvor: kurir/ printscreen/ twit

„Norveški ministar odbrane Tore Sandvik pokazuje mapu svijeta iz arktičke perspektive i uperava prstom u rusko poluostrvo Kola, dom jedne od najvećih svjetskih baza nuklearnog arsenala.

Najkraći put rakete odatle do velikih američkih gradova vodi kroz Arktik, blizu Sjevernog pola i Grenlanda. Interkontinentalna balistička raketa leti brzinom od sedam kilometara u sekundi i samo joj je potrebno 18 minuta da stigne do Sjedinjenih Američkih Država. To je pitanje odbrane domovine za cijeli NATO, zato je arktička bezbjednost fundamentalni zadatak odbrane za Alijansu.

Povećano interesovanje američkog predsjednika Donalda Trampa za Grenland, koje je prošle sedmice rezultiralo sporazumom sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, dodatno je usmjerilo pažnju Alijanse na sjever – oblast na koju nordijske zemlje upozoravaju decenijama.

Nakon završetka Hladnog rata, većina arktičkih država, uključujući Rusiju i SAD, značajno je smanjila vojno prisustvo i zatvorila brojne baze. Međutim, pod vođstvom Vladimira Putina, Rusija je od početka 2000-ih sistematski jačala vojno i ekonomski svoj uticaj na Arktiku.

Danas Moskva kontroliše oko polovine arktičkog kopnenog i morskog prostora i upravlja više od 40 vojnih objekata duž arktičke obale – od baza i aerodroma do radarskih stanica. Kolsko poluostrvo je dom Severne flote, koja upravlja polovinom ruskih nuklearnih podmornica. Severna flota, a posebno njene podmornice, jezgro su ruskog strateškog sistema odvraćanja i kontinuirano se modernizuju.

Rusija takođe održava visok nivo pripravnosti na nuklearnom poligonu na Novoj Zemlji, gdje je prošlog oktobra testirala krstareću raketu „Burevestnik“. Istovremeno, promoviše Severni morski put kao znatno kraću trgovačku rutu između Kine i Evrope, što izaziva zabrinutost kod susjeda i NATO saveznika.

Svesni smo da Rusija intenzivira aktivnosti na Sjeveru. Istovremeno, Kina postaje sve uticajniji akter sa globalnim ambicijama, nazivajući sebe 'državom blizu Arktika'.

Danska premijerka Mete Frederiksen ističe da bezbjednost Arktika tiče cijelog NATO-a i poziva na snažnije angažovanje Alijanse.

Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a, admiral Đuzepe Kavo Dragone, opisuje Arktik kao područje izuzetnog strateškog značaja. Nekoliko članica, uključujući SAD, Veliku Britaniju i Francusku, već pojačava obuku svojih snaga za operacije u arktičkim uslovima.

U martu će se u sjevernoj Norveškoj održati vojna vježba „Hladni odgovor“, gdje će oko 25.000 vojnika iz zemalja NATO-a, uključujući 4.000 američkih, vježbati operacije u ekstremnim zimskim uslovima. Posebna pažnja posvećuje se strateškim prolazima GIUK (Grenland, Island, UK) i Medvjeđem prolazu (Svalbard – norveško kopno), koji bi mogli postati ključne tačke sukoba.

Grenland je nemoguće okupirati jer je skoro u potpunosti prekriven ledom i snijegom. NATO prati ova područja pomoću izviđačkih aviona P-8, satelita, dronova, podmornica i fregata. Na ovaj način NATO razmišlja o odbrani ovog područja u slučaju krize, ali primarni cilj je sprečavanje eskalacije i odvraćanje Rusije.

Američki predsjednik Tramp razmatra Grenland i kao lokaciju za budući sistem protivraketne odbrane „Zlatna kupola“. SAD već upravljaju ključnom vojnom infrastrukturom na ostrvu, uključujući svemirsku bazu Pitufik, važnu za sisteme ranog upozoravanja.

Uprkos svemu ovome, u nordijskim zemljama raste zabrinutost da bi Arktik, do sada relativno stabilan region, mogao postati nova arena za militarizaciju.“