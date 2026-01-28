Premijer donosi delegaciju od 50 biznismena u Peking u pokušaju da unaprijedi ekonomske odnose uprkos političkim izazovima

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je danas, na početku četvorodnevne posjete Kini, da London ne mora da bira između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

„Ja sam pragmatičar, britanski pragmatičar koji primjenjuje zdrav razum“, rekao je Starmer.

On je prvi premijer Velike Britanije koji je posjetio Peking od 2018. godine.

Odnosi Pekinga i Londona pogoršali su se u međuvremenu zbog rastuće zabrinutosti oko kineske špijunaže, podrške Pekinga Rusiji u ratu u Ukrajini i suzbijanja građanskih sloboda u Hong Kongu, bivšoj britanskoj koloniji.

Ambasador Kine u Londonu Dženg Ceugang ranije ove sedmice izjavio je da ti problemi postoje, ali da obje strane traže zajednički jezik.

Starmer, čija vlada ima poteškoće da ostvari ekonomski rast koji je obećala, u Kinu dovodi delegaciju od više od 50 britanskih biznismena, uključujući rukovodioce kompanija Britiš Ervejz, HSBC banke i Jaguar Land Rover.

Premijer će takođe posjetiti Šangaj, „finansijsku prestonicu Kine“, a imaće i sastanak sa predsjednikom Kine Si Đinpingom.

Starmer je rekao članovima delegacije da svi oni trenutno „stvaraju istoriju“.

„U našem je nacionalnom interesu da sarađujemo sa Kinom“, poručio je, dodajući da taj odnos donosi „ogromne mogućnosti“, ali da će biti potrebno raditi i na prevazilaženju razlika.