Meri Tramp, dugogodišnja kritičarka američkog predsjednika Donalda Trampa, rekla je da bi njen stric mogao imati Alchajmerovu bolest.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Bratanica američkog predsjednika Donalda Trampa, Meri Tramp, izjavila je da bi njen stric mogao bolovati od Alchajmerove bolesti, pozivajući se na promjene u njegovom ponašanju i izrazu lica koje, kako kaže, podsjećaju na njenog dedu Freda Trampa, koji je od te bolesti bolovao prije smrti 1999. godine u 93. godini.

Meri Tramp, dugogodišnja kritičarka predsjednika, rekla je za Njujork Magazin da kod Trampa povremeno primjećuje znake dezorijentacije.

"Ponekad djeluje kao da nije potpuno svjestan vremena i mjesta", izjavila je 60-godišnja Meri Tramp. "A ponekad vidim taj pogled, poput jelena zaslijepljenog svjetlima automobila."

Tramp se nije mogao sjetiti bolesti svog oca

Sam Tramp osvrnuo se na očevu Alchajmerovu bolest u intervjuu za isti magazin, prisjećajući se kako je njegov otac u poznijim godinama počeo da pokazuje znake bolesti.

"Imao je jedan problem. U određenim godinama, negdje oko 86. ili 87, počeo je da dobija… kako se to zove?", rekao je Tramp, nakon čega mu je njegova portparolka Karolin Levit pomogla da pronađe izraz. "Nešto poput Alchajmerove bolesti", dodao je Tramp, odmah naglasivši: "Ali ja to nemam."

Na pitanje da li razmišlja o porodičnoj istoriji bolesti, Tramp je odgovorio: "Uopšte ne razmišljam o tome. Znate zašto? Kakvo god da je stanje, moj stav je – šta bude, biće."

U galeriji pogledajte fotografije Donalda Trampa:

Tramp, koji ove godine puni 80 godina, dosledno tvrdi da je njegova zdravstvena slika "savršena". Ipak, poslednjih mjeseci suočava se s brojnim nagađanjima o svom zdravstvenom stanju, prije svega zbog vidljivih modrica na rukama, otoka na nogama i člancima, kao i situacija u kojima je djelovalo da je zadrijemao tokom javnih događaja.

Ponovo uočene modrice na Trampovim rukama

Tramp je rekao da su modrice posledica svakodnevnog uzimanja 325 miligrama aspirina, iako je priznao da njegovi ljekari ne odobravaju tu dozu.

"Uzimam ga već 30 godina i ne želim ništa da mijenjam", rekao je. "Sada kada sam u Ovalnom kabinetu, ne želim da promijenim nijednu stvar."

Tramp je ranije izjavio da uzima veću dozu aspirina jer želi, kako je rekao, "rijetku krv".

"Kažu da je aspirin dobar za razređivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv prolazi kroz srce“, rekao je ranije ovog mjeseca i dodao: "Želim lijepu, rijetku krv. Ima li to smisla?"

Trampovi saradnici odbacuju tvrdnje da je zaspao tokom zvaničnih sastanaka, uključujući i jedan dvočasovni sastanak kabineta u decembru. Portparolka Levit rekla je da je predsjednik tada samo "aktivno slušao".

"Radi napornije sada nego ikada u životu", dodala je. "Čak i više nego u vrijeme kada je bio na vrhuncu u njujorškom poslovnom svijetu."

Bijela kuća negira sve navode

Vil Šarf, sekretar za kadrovska pitanja u Bijeloj kući, rekao je da je Tramp "uvijek budan i uvijek priseban", objašnjavajući da ponekad zatvara oči dok razmišlja ili zapisuje bilješke.

Sam Tramp dao je drugačije objašnjenje, rekavši da su sastanci često "smrtno dosadni".

"Sjedim u prostoriji sa 28 ljudi, neki sastanci traju i tri i po sata. Moram da slušam, pa se malo zavalim i pomjerim ruku kako bi ljudi znali da slušam. Čujem svaku riječ i jedva čekam da se završe", rekao je.

Visoki zvaničnici Trampove administracije poslednjih nedelja u više navrata branili su njegovo zdravstveno stanje. Državni sekretar Marko Rubio opisao ga je kao "prezdravog" i "previše aktivnog", dok je zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Stiven Miler izjavio da Tramp ima "bolje pamćenje, više energije i veću izdržljivost nego prosječan čovjek".

Ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi rekao je da Tramp ima "nevjerovatno zdravlje", dodavši da je Mehmet Oz, direktor Centara za Medicare i Medicaid, nakon uvida u njegovu medicinsku dokumentaciju izjavio da Tramp ima "najviši nivo testosterona koji je ikada vidio kod osobe starije od 70 godina".

(Index/MONDO)