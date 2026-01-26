Ministarstvo unutrašnje bezbjednosti SAD, pod vođstvom Kristi Noem, našlo se u epicentru jedne od najvećih kriza od osnivanja nakon što su savezni agenti ICE u razmaku od samo 17 dana usmrtili dvoje američkih državljana u Mineapolisu.

Kristi Noem, Trampova ministarka unutrašnje bezbjednosti, našla se u središtu žestokih kontroverzi nakon niza smrtonosnih incidenata u Mineapolisu koji su dodatno rasplamsali debatu o agresivnoj politici masovnih deportacija Trampove administracije.

Sve je počelo 7. januara kada je agent Službe za imigraciju i carine (ICE) pucao i ubio Rene Gud (37), državljanku SAD, tokom operacije u Mineapolisu. Prema zvaničnim saopštenjima DHS-a, Gud je navodno pokušala da pregazi agente vozilom, što je Noem nazvala "činom domaćeg terorizma".

Međutim, snimci očevidaca pokazuju da je vozilo skretalo od agenata, a lokalni zvaničnici, uključujući guvernera Tima Volca i gradske vlasti, osporavaju tu verziju i optužuju savezne snage za prekomjernu upotrebu sile. Tragičan incident se dogodio i 24. januara.

Federalni agenti su ubili Aleksa Pretija (37), medicinskog tehničara intenzivne njege i američkog državljanina bez kriminalne prošlosti. Noem je brzo izjavila da je Preti "počinio čin domaćeg terorizma" i da je prišao agentima naoružan pištoljem sa namjerom da napadne.

DHS je objavio fotografiju oružja, ali više video snimaka sa mjesta događaja pokazuje Pretija kako drži mobilni telefon, a ne pištolj, i pokušava da pomogne demonstrantima. Svjedoci i pravni stručnjaci kažu da je pištolj zaplijenjen prije pucnjave i da se pucnjava dogodila tokom borbe na tlu.

Ovi događaji izazvali su masovne proteste u Mineapolisu i šire, gdje su desetine hiljada ljudi izašle na ulice. Guverner Volc je proglasio 9. januar "Rene dobrim danom", a Minesota je podnijela tužbu protiv DHS-a zbog navodnog kršenja prava i saradnje sa lokalnim vlastima.

Demokratski zakonodavci, predvođeni Robin Keli, podnijeli su 14. januara tri tačke optužnice protiv Noem, optužujući je da ometa kongresni nadzor, krši povjerenje javnosti agresivnom taktikom i zloupotrebljava svoj položaj.

Kritičari ističu da je DHS pod Noem dramatično promijenio svoj fokus. Agencija, osnovana posle 11. septembra 2001. godine radi borbe protiv terorizma, sada je gotovo isključivo fokusirana na sprovođenje imigracionih zakona. Resursi se preusmjeravaju s FEMA-e i drugih oblasti na masovne deportacije, agenti ICE ulaze u domove sa administrativnim nalozima (bez sudskog naloga), a društvene mreže DHS-a su pune provokativnih objava koje ismijevaju migrante, piše Vašington post.