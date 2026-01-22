Tramp podnio tužbu od pet milijardi dolara protiv JP Morgan.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp podnio je tužbu od pet milijardi dolara protiv "JP Morgan Chase"-a, najpoznatije banke na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji, prenosi "Asosijejted Pres". Ona spada u takozvanu "veliku četvorku" američkih banaka - JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup i Wells Fargo.

Tramp je napustio Davos nakon što je proveo manje od 24 sata na Svjetskom ekonomskom forumu u Švajcarskoj i već se upušta u novi sukob, ovog puta na pravnom terenu. Njegov advokat Alehandro Brito je podnio tužbu državnom sudu na Floridi u Majamiju u ime svog klijenta i njegovih kompanija koje se bave ugostiteljstvom.

Zašto Tramp tuži "JP Morgan Chase"?

Tramp je optužio ovu svjetski poznatu finansijsku instituciju da su mu onemogućili bankarske usluge iz političkih razloga. Prema pisanju "AP-a", u samoj tužbi se navodi da je 19. februara 2021. godine ova banka bez upozorenja i povoda upozorila Trampa da će mu zatvoriti više bankarskih računa u aprilu iste godine, samo dva mjeseca kasnije.

Tim povodom oglasio se portparol banke. Oni su negirali tvrdnje američkog predsjednika i njegovog pravnog tima.

"Račune zatvaramo kada oni predstavljaju pravni ili regulatorni rizik za kompaniju. Žao nam je kada to moramo da učinimo, ali nas naša pravila i regulatorna očekivanja često primoravaju na to.

Od više administracije, uključujući i Trampovu, tražili smo da izmjene pravila i propise koji nas dovode u situaciju da zatvaramo račune poput onih u kojima su zatvoreni računi predsjednika Trampa. Podržavamo sve napore administracije da se spriječi svaka zloupotreba bankarskog sektora kao vrste oružja", objasnio je portparol.