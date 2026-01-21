Američki ministar trgovine Hauard Lutnik izazvao je burne reakcije na večeri Svjetskog ekonomskog foruma, nakon oštrih kritika Evrope, zbog čega su neki gosti napustili događaj.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Američki ministar trgovine Hauard Lutnik suočio se s glasnim negodovanjem i dobacivanjima na večeri održanoj u okviru Svjetskog ekonomskog foruma, koju je juče organizovao Lari Fink iz kompanije BlackRock, prenio je Financial Times pozivajući se na izvore upoznate s događajem.

Prema tom izvještaju, Lutnikovi oštri komentari izazvali su burne reakcije i odlazak dijela gostiju s večere, nakon čega je domaćin pozvao prisutne da se smire. Detalji o sadržaju Lutnikovih izjava, kao ni o povicima gostiju, nisu navedeni.

Kako piše The Wall Street Journal, predsjednica Evropske centralne banke Kristin Lagard napustila je večeru tokom Lutnikove kritike Evrope, što je dodatno pojačalo napetu atmosferu.

Lagardova je danas odbila da komentariše ovaj događaj, dok američko Ministarstvo trgovine i Svjetski ekonomski forum nisu odmah odgovorili na upite medija. Rojters navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ove informacije.

Ko je Hauard Lutnik?

Hauard Lutnik je američki ministar trgovine i bivši dugogodišnji direktor investicione banke Cantor Fitzgerald, kao i blizak prijatelj Donalda Trampa. Poznat je kao zagovornik republikanske politike vraćanja proizvodnih radnih mjesta u Sjedinjene Države i šire primjene kriptovaluta.

Lutnik je snažan pristalica uvođenja carina, naročito prema Kini. Podržavao je Trampovu ideju o aneksiji Kanade, kao i uvođenje carina za koje tvrdi da su odgovor na, kako kaže, nepravedan tretman Sjedinjenih Država u međunarodnoj trgovini.

"Evropska unija ne želi piletinu iz Amerike. Ne želi jastoge iz Amerike. Mrze našu govedinu jer je naša govedina prelijepa, a njihova loša", rekao je prošle godine za Foks njuz, optužujući druge zemlje da potkradaju Ameriku.