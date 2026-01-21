Američki predsjednički avion Er Fors Van je upravo sletio na pistu u Cirihu.

Američki predsjednički avion Er Fors Van je upravo sletio na pistu u Cirihu, u Švajcarskoj.

Prvi na dnevnom redu američkom predsjednika Donalda Trampa je prijem sa poslovnim liderima, prije nego što kasnije održi govor na Svjetskom ekonomskom forumu, piše BBC.

Podsjetimo, Trampovo noćno putovanje avionom za Švaјcarsku bilo јe poremećeno onim što јe Bijela kuća opisala kao manji električni problem u letjelici.

Avion se vratio u Vašington ubrzo nakon polijetanja. Američki predsjednik i predstavnici mediјa morali su da se ukrcaјu u drugi avion.

