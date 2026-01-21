Japanac Tetsua Jamagami, koji je optužen za ubistvo bivšeg premijera Japana Šinza Abea, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu, javlja Rojters.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Agencija piše da je presuda donesena na osnovu težine zločina, ali i priznanja Jamagamija (45) da je pucao u Abea (67) tokom kampanje u gradu Nara u Japanu u julu 2022. godine.

Sudija Šiniči Tanaka nazvao je ubistvo Abea "užasnim", uz napomenu da je "jasno da je upotreba vatrenog oružja u velikoj masi ekstremno opasan i gnusan zločin".

Presuda je u skladu sa zahtjevom tužilaštva, dok je odbrana zahtijevala kaznu "ne dužu od 20 godina".