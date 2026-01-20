Francuski predsjednik Emanuel Makron jasno je poručio da Evropa neće biti zastrašena američkim prijetnjama i ucenskim carinama, kritikujući odluke Donalda Trampa vezane za Grenland i nametanje carina evropskim zemljama.

Izvor: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Francuski predsjednik Emanuel Makron rekao je da Evropa neće popustiti pred nasilnicima niti će biti zastrašena. Oštra je to kritika Donalda Trampa i njegove odluke da uvede carine zemljama EU koje su podržale Dansku po pitanju američkog svojatanja Grenlanda.

Za razliku od drugih evropskih lidera koji pokušavaju da održe umjeren ton kako bi izbegli eskalaciju transatlantskih tenzija, Makron se nije uzdržavao.

"Francuska i Evropa neće pasivno prihvatiti zakon jačeg. Evropa će umjesto toga nastaviti da se zalaže za vladavinu prava i teritorijalni suverenitet uprkos kretanju ka svijetu bez pravila. Biramo poštovanje umjesto nasilnika i vladavinu prava umjesto brutalnosti", rekao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, dodajući da bi to dovelo do njihove vazalizacije.

Francuski predsjednik je održao govor nakon što je Tramp zaprijetio visokim carinama na francusko vino i šampanjac i objavio njihovu privatnu prepisku, kršeći nepisano pravilo diplomatske diskrecije.

Tramp je u subotu objavio carine za osam evropskih zemalja, uključujući Francusku. One će stupiti na snagu 1. februara, osim ako se Sjedinjenim Državama ne dozvoli da preuzmu Grenland, što su evropske zemlje nazvale ucjenom.

Beskonačno gomilanje američkih carina je fundamentalno neprihvatljivo, rekao je Makron iz švajcarskog alpskog grada, posebno kada se koriste kao sredstvo protiv teritorijalnog suvereniteta.

Tramp je Parizu zamjerio i neodlučnost oko uključivanja u njegov predloženi Odbor za mir, novo međunarodno tijelo pod njegovim vođstvom. Francuska je izrazila zabrinutost zbog uticaja takvog odbora na ulogu Ujedinjenih nacija. Tramp je pozvao većinu svjetskih lidera u odbor, uključujući predsednike Rusije i Bjelorusije, Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka.

Upitan kasno u ponedeljak o Makronovom stavu prema odboru, Tramp je zaprijetio carinama od 200 odsto na francuska vina i šampanjce, nakon čega će se on pridružiti iako ne treba.

Nekoliko sati kasnije, Tramp je objavio snimak ekrana Makronove poruke na svojoj društvenoj mreži "Truth Social", u kojoj francuski lider, između ostalog, kaže da ne razume šta američki predsednik pokušava da uradi sa Grenlandom.