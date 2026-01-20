Specijalizovani vojni portal Global Firepower objavio je rang-listu najjačih oružanih snaga svijeta za 2025. godinu, analizirajući vojnu moć 145 država na osnovu više od 60 kriterijuma.

Specijalizovani vojni sajt Global Firepower objavio je svoju godišnju rang listu najmoćnijih oružanih snaga za 2025. godinu, nudeći detaljan pregled vojne moći 145 zemalja širom svijeta.

Analiza, koja se zasniva na više od 60 faktora, potvrđuje da Sjedinjene Američke Države i dalje drže nespornu poziciju vodeće svjetske sile, dok poredak u regionu otkriva zanimljivu dinamiku.

Američka dominacija i poredak na vrhu

Na vrhu rang liste, SAD su učvrstile svoju poziciju sa indeksom moći (PwrIndx) od 0,0744, pri čemu niži rezultat ukazuje na veću vojnu moć. Američka dominacija zasniva se na najvećem svjetskom vojnom budžetu, koji prelazi 890 milijardi dolara, tehnološkoj superiornosti koja uključuje najsavremenije ratno vazduhoplovstvo i jedanaest nosača aviona na nuklearni pogon, kao i na globalnoj mreži vojnih baza.

Odmah iza Sjedinjenih Američkih Država slijede Rusija i Kina, koje su gotovo izjednačene sa indeksom od 0,0788. Dok se snaga Rusije oslanja na njene ogromne kopnene snage i strateške raketne sisteme, Kina nastavlja sa rapidnom modernizacijom svoje vojske, posebno mornarice, koja je postala najveća na svijetu po broju plovila.

Top deset najmoćnijih vojski na svetu

Top deset najmoćnijih vojski na svijetu zaokružuju Indija, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Japan, Turska i Italija. Važno je napomenuti da Global Firepower ne uzima u obzir nuklearne arsenale u svojoj formuli, što omogućava realnije poređenje konvencionalnih vojnih kapaciteta.

