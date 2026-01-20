Kanadska vojska razvila je teorijski model odgovora u slučaju američke invazije, nakon ponovljenih javnih i onlajn izjava predsjednika SAD Donalda Trampa o mogućem preuzimanju Kanade.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kanadska vojska je razvila model odgovora u slučaju američke invazije, sve nakon ponovljenih onlajn najava američkog predsjednika Donalda Trampa o preuzimanju Kanade. Ovu informaciju je u utorak objavio list "Globe and Mail", pozivajući se na dva neimenovana visoka vladina zvaničnika, piše Frans24.

Prema navodima lista, kanadski model odgovora fokusira se na taktike gerilskog ratovanja, slične onima koje su borci u Avganistanu koristili protiv sovjetskih, a kasnije i američkih snaga. Isti zvaničnici, kako je objavio "Globe and Mail", smatraju da je malo vjerovatno da bi Tramp zapravo naredio invaziju na Kanadu.

Trampove izjave i objave

Tramp je nakon izbora 2024. godine i u prvim mjesecima svog novog mandata više puta nazivao sjevernog susjeda SAD 51. državom, tvrdeći da bi spajanje koristilo Kanadi. Iako su se rasprave o aneksiji utišale poslednjih mjeseci, Tramp je nedavno na svojoj društvenoj mreži objavio kartu na kojoj su Kanada i Venecuela prekrivene američkom zastavom, aludirajući na potpuno preuzimanje.

Scenario invazije

U slučaju invazije, zvaničnici procjenjuju da bi američke snage preplavile kanadske kopnene i pomorske položaje za samo dva dana. S obzirom na to da Kanada nema vojne resurse da se odupre SAD, kanadska odbrana bi se zasnivala na gerilskoj kampanji, uključujući zasjede i taktiku "udari i bježi".

"Globe and Mail" pojašnjava da je razvijeni model "bio konceptualni i teorijski okvir, a ne vojni plan, koji predstavlja primjenljivu i korak-po-korak direktivu za izvršenje operacija". Kanadska vojska još nije komentarisala izvještaj.

Međunarodni odnosi i mogući saveznici

Vojska očekuje da bi invaziji prethodili jasni signali, poput američke odluke o prekidu bilateralne saradnje u okviru NORAD-a, Sjevernoameričke komande za vazdušnu odbranu. U takvom scenariju, Kanada bi vjerovatno zatražila pomoć od Velike Britanije i Francuske.

I Tramp i kanadski premijer Mark Karni prisustvuju Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ove nedelje. Godišnji skup je bio u sjenci Trampovih pretnji da će preuzeti Grenland, stavljajući NATO, transatlantski savez čiji je Kanada član, na test. Karni navodno razmatra slanje malog broja vojnika na Grenland kao znak podrške danskoj teritoriji, sledeći primjer drugih saveznika u NATO-u.