Emanuel Makron predložio je Donaldu Trampu sastanak sedam ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta (G7), uz učešće Rusije koja je iz G8 suspendovana 2014. godine.
Francuski predsjednik Emanuel Makron predložio je američkom predsjedniku Donaldu Trampu sastanak sedam ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta (G7) uz učešće Rusije. Sastanak bi trebalo da se održi u četvrtak u Parizu, javlja njemački Bild.
Ovaj potez dolazi nakon zaoštravanja odnosa Evropske unije sa Amerikom oko Grenlanda.
Vraća li se sada Putinova Rusija u moćnu porodicu G8?
Rusija je izbačena (tačnije: suspendovana) iz G8 u martu 2014. godine, nakon aneksije Krima. Nakon toga, grupa je nastavila da funkcioniše kao G7 (SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Francuska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo), bez Rusije.
Donald Tramp je na društvenim mrežama objavio privatne poruke francuskog predsjednika Macrona. U SMS poruci američkom predsjedniku, francuski predsjednik je napisao:
"Mogu organizovati sastanak G7 u Parizu u četvrtak, nakon Davosa. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse da nam se pridruže na marginama. Večerajmo prije nego što se vratite."
Makron je u poruci Trampu pisao o jedinstvu zapadnih saveznika i "kakve sjajne stvari možemo postići" u vezi sa Iranom. Makron piše Trampu:
"Prijatelju, slažemo se oko Sirije. Možemo postići velike stvari u Iranu. Ne razumijem šta radiš u vezi Grenlanda."
(Večernji list/MONDO)