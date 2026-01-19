Kanada razmatra slanje malog kontingenta vojnika na Grenland za NATO vježbe, dok premijer Karnej balansira između podrške evropskim saveznicima i Trampovih pretnji.

Izvor: Geofox/Shutterstock

Kanada razmatra da pošslje mali kontingent vojnika na Grenland, koji bi učestvovao u vojnim vježbama NATO saveza, rekao je danas izvor upoznat s tim pitanjem. Vojni zvaničnici predstavili su vladi planove za operaciju i čekaju odluku premijera Marka Karneja, rekao je izvor koji je želio da ostane anoniman zbog osjetljivosti teme.

Premijer se ne želi zamjeriti Trampu

Kancelarija premijera odbila je da komentariše vijest. Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa da preuzme Grenland predstavljaju izazov za Karneja, koji želi da pokaže solidarnost sa evropskim saveznicima, a da se pritom ne zamjeri Trampu.

"Zabrinuti smo zbog ove eskalacije, da budem potpuno jasan. Uvijek ćemo podržavati suverenitet i teritorijalni integritet zemalja, gdje god one bile", rekao je Karnej novinarima u Dohi u nedelju.