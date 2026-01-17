Joveri Museveni osvojio je sedmi mandat na predsjedničkim izborima u Ugandi, dok opozicija tvrdi da su izbori bili namješteni.

Izvor: Printscreen Youtube/ NTVUganda

Joveri Museveni je ubjedljivi pobjednik predsjedničkih izbora koji su održani u Ugandi, čime ovaj veteranski političar ulazi u petu deceniju svoje vladavine nakon izbornog procesa obilježenog nasilnim incidentima i optužbama za prevaru.

Museveni je osvojio 71,65 odsto glasova, saopštila je izborna komisija ove afričke zemlje u subotu. Protivkandidat 81-godišnjeg lidera, koji je ovom pobjedom osvojio sedmi mandat, bio je Bobi Vajn, pop muzičar koji je dobio 24 odsto glasova.

Vajn tvrdi da su izbori, održani u vrijeme blokade pristupa internetu za koju vlasti tvrde da je uvedena kako bi se spriječilo širenje "dezinformacija" bili obilježeni prevarama. Pozvao je svoje pristalice da izađu na ulice.

"Prošla noć je u našem domu bila veoma teška. Vojska i policija su pretresli našu kuću. Isključili su nam struju i onesposobili naše CCTV kamere", napisao je Vajn na platformi X, dodajući da su njegova supruga i članovi porodice u kućnom pritvoru, prenosi Index.

Pobjeda Musevenija, aktuelnog generalnog sekretara Pokreta nesvrstanih, nije iznenađujuća.

Od preuzimanja vlasti 1986. godine kao vođa pobunjenika, on je dva puta mijenjao ustav kako bi ukinuo starosnu granicu za ovu funkciju i ograničenja broja mandata, a tokom duge vladavine uspostavio je potpunu kontrolu nad institucijama afričke države koja broji 50 miliona stanovnika.