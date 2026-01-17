U posljednjih nekoliko sedmica, ruski raketni i dron-napadi ozbiljno su oštetili energetsku infrastrukturu, zbog čega ukrajinski zvaničnici upozoravaju na mogućnost humanitarne krize.

Izvor: Profimedia

Kijev se suočava sa najtežom energetskom i grijnom krizom od početka ruske potpune invazije, izjavio je direktor Ukrajinskog energetskog istraživačkog centra, Oleksandr Harčenko. On je istakao da se prestonica nalazi u izuzetno opasnoj situaciji zbog kombinacije centralizovanog sistema grijanja, niskih temperatura i razaranja energetskih objekata usljed ruskih napada.

Harčenko je rekao da je Kijev do sada imao “neuporedivo težu” situaciju, posebno jer su napadi na energetske objekte izvedeni pri temperaturama od čak minus 15 stepeni Celzijusa. Prema njegovim riječima, takav scenario nema presedana ni u jednom dijelu svijeta.

Russia: We’ll freeze Ukrainians into submission.



Ukrainians: Let’s build a homemade stove from bricks and baking trays. We’ll heat it with candles!

Voila! +20°C inside!



Russia will never conquer these people!pic.twitter.com/QMrkmlG47X — Natalka (@NatalkaKyiv)January 14, 2026

U gradovima bez grijanja, ljudi se snalaze kako znaju: kuvaju na privremenim šporetima, plinskim bocama i kamp-gorionicima, griju vodu na svijećama i malim pećima, a u dvorištima i ulazima zgrada zajednički spremaju tople obroke. Lonci sa supom i čajnicima postali su simbol upornosti i solidarnosti.

U posljednjih nekoliko sedmica, ruski raketni i dron-napadi ozbiljno su oštetili energetsku infrastrukturu, zbog čega ukrajinski zvaničnici upozoravaju na mogućnost humanitarne krize. U utorak rano ujutru, masovni napad dronova na Krivi Rog ostavio je bez grijanja više od 700 stambenih zgrada, pri temperaturama oko minus 7 stepeni.

Kyiv.

Today in Shevchenko Park, a group of Kazakhs cooked free plov (a traditional rice dish) for Ukrainians

pic.twitter.com/8IboflMOR1 — Yaroslava (@strategywoman)January 14, 2026

Kijev je, prema Harčenku, izbjegao potpuni kolaps zahvaljujući naporima komunalnih službi. On je istakao da su inženjeri “fizički spasili prestonicu”, jer bi bez centralnog sistema grijanja mnoge zgrade postale neupotrebljive i pri temperaturama iznad nule.

Zbog situacije, predsjednik Volodimir Zelenski najavio je uvođenje vanrednog stanja u energetskom sektoru. Planirane su tri ključne mjere: formiranje posebnog štaba koji će 24 sata dnevno koordinisati odgovor na krizu, deregulacija procesa i ubrzanje priključenja rezervne opreme, te intenziviranje saradnje sa međunarodnim partnerima radi nabavke dodatne opreme i podrške.