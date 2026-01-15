Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da Volodimir Zelenski predstavlja glavnu prepreku u pregovorima sa Rusijom.

Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da iranski opozicioni lider Reza Pahlavi "djeluje veoma pristojno", ali je izrazio nesigurnost da li će Pahlavi uspjeti da pridobije podršku u Iranu kako bi na kraju preuzeo vlast. U ekskluzivnom intervjuu za Rojters u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da postoji mogućnost da klerikalna vlast u Iranu padne.

Okrivio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za zastoj u pregovorima sa Rusijom o ratu u Ukrajini i odbacio kritike republikanaca povodom istrage Ministarstva pravosuđa protiv predsjednika Federalnih rezervi Džeroma Pauela. Tramp je više puta prijetio intervencijom u znak podrške demonstrantima u Iranu, gdje su, prema izvještajima, hiljade ljudi ubijene u nemirima protiv režima.

Pahlavi bez podrške

Juče nije bio spreman da pruži punu podršku Pahlaviju, sinu pokojnog iranskog šaha koji je svrgnut s vlasti 1979. godine.

"Djeluje veoma pristojno, ali ne znam kako bi se snašao u svojoj zemlji", rekao je Tramp i dodao:

"Još nismo došli do te tačke. Ne znam da li bi njegova zemlja prihvatila njegovo vođstvo, a ako bi, meni bi to bilo u redu."

Pahlavi živi u SAD, ima 65 godina i van Irana je otkako je njegov otac svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine, a u međuvremenu je postao istaknuti glas protesta. Iranska opozicija je fragmentisana između suparničkih grupa i ideoloških frakcija, uključujući monarhiste koji podržavaju Pahlavija.

Fascikla sa postignućima

Rekao je da postoji mogućnost pada vlade u Teheranu zbog protesta.

U galeriji pogledajte fotografije protesta u Iranu:

U jednom trenutku tokom intervjua Tramp je držao fasciklu sa papirima za koju je rekao da sadrži njegova postignuća od kada je položio zakletvu 20. januara 2025. godine. Nastojio je da umanji očekivanja za izbore u novembru, napominjući da stranka na vlasti često gubi mjesta dvije godine nakon predsjedničkih izbora.

"Kada pobijedite na predsjedničkim izborima, ne pobjeđujete automatski i na izborima za Kongres", rekao je i dodao:

"Ali uložićemo veliki napor da pobijedimo."

Tramp, koji tokom mandata pokušava da postigne mir između Ukrajine i Rusije uprkos predizbornim obećanjima da bi rat mogao da se završi za jedan dan, rekao je da je Zelenski glavna prepreka rešavanju četvorogodišnjeg rata.

Susret sa Mačado

Na pitanje šta predstavlja glavnu prepreku, odgovorio je jednostavno: Zelenski.

"Moramo natjerati predsjednika Zelenskog da se s tim saglasi", rekao je.

Odbacio je kritike republikanaca koji su izrazili zabrinutost da se Ministarstvo pravosuđa meša u tradicionalnu nezavisnost centralne banke istragom o Pauelu.

Takođe je odbacio kritike izvršnog direktora JPMorgana Džejmija Dajmona, koji smatra da bi Trampovo miješanje u Federalne rezerve moglo da poveća inflaciju. Tramp će se u četvrtak u Bijeloj kući sastati sa venecuelanskom opozicionom liderkom Marijom Korinom Mačado, što će biti njihov prvi lični susret otkako je Tramp naredio hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i preuzeo kontrolu nad situacijom u zemlji.

(Index/MONDO)