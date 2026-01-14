U severoistočnom Tajlandu dizalica je pala na voz, izbacila nekoliko vagona sa šina i izazvala požar. Među povrijeđenima su jedno dijete i starija osoba, a sedam ljudi je u kritičnom stanju.

U sjeveroistočnom Tajlandu dogodila se nesreća oko 9 časova po lokalnom vremenu, dok je voz bio u pokretu.

Prema navodima vlasti, u vozu je u trenutku nesreće bilo 171 putnik. Među povrijeđenima su jednogodišnje dijete i osoba od 85 godina, dok je sedam ljudi u kritičnom stanju.

Dizalica je pala direktno na voz, izbacila ga sa šina i zgazila nekoliko vagona, od kojih se jedan zapalio. Hitne službe satima su se probijale kroz smrskane djelove kompozicije kako bi izvukle putnike. Voz je saobraćao na liniji Bangkok – Ubon Račatani i prevozio uglavnom učenike i radnike koji su putovali u škole i na posao u druge okruge.

Dizalica smrskala djelove voza

Lokalni medij The Nation izvestio je da se nesreća dogodila dok je dizalica podizala veliki betonski element, koji je pao na prolazeći voz i izazvao iskliznuće više vagona, prenosi Index.

Jedan od preživjelih, član osoblja voza Thirasak Vongsongnern, rekao je lokalnim medijima da su on i putnici doslovno odbačeni u vazduh kada je dizalica pala na voz.

Očevidac Malivan Nakton ispričala je da je vidjela trenutak urušavanja:

"Počeli su padati mali komadi, poput krhotina betona. Nakon toga dizalica se spustila i snažno srušila na voz. Cijeli incident trajao je manje od jednog minuta", rekla je.

Istraga i tužba protiv građevinske firme

Državna željeznica Tajlanda pokrenula je istragu i najavila sudski postupak protiv građevinske firme odgovorne za dizalicu.

Firma Italian-Thai Development Public Company Limited saopštila je da izražava žaljenje zbog nesreće i da će porodicama poginulih i povrijeđenih obezbijediti odštetu i pomoć. Prema prvim procjenama, šteta samo na vagonima prelazi 100 miliona batova, odnosno oko 31 milion dolara.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul, koji je najavio posjetu mjestu nesreće, poručio je da "neko mora biti kažnjen i snositi odgovornost".

"Do ovakvih nesreća može doći samo zbog nemara, preskakanja procedura, odstupanja od projekta ili korišćenja neodgovarajućih materijala", rekao je premijer.

Duga istorija smrtonosnih nesreća

Dizalica je bila u upotrebi na izgradnji nadvožnjaka za brzu železničku prugu, koja je dio projekta vrednog 5,4 milijarde dolara, uz podršku Kine. Cilj projekta je povezivanje Bangkoka sa Laosom, gde već funkcioniše kineski izgrađena brza pruga prema jugozapadnoj Kini.

Tajland se već godinama suočava sa teškim građevinskim nesrećama, dijelom zbog slabe primjene bezbjednosnih standarda i propisa. Prošle godine predsjednik Italian-Thai Development-a, kao i nekoliko projektanata i inženjera, optuženi su za profesionalni nemar nakon urušavanja nebodera u Bangkoku tokom zemljotresa, pri čemu su neki od optuženih odbacili krivicu.

U 2023. godini, teretni voz se sudario sa pik-ap vozilom na istoku zemlje, pri čemu je poginulo osam osoba, a četiri su povrijeđene. U posljednjih sedam godina oko 150 ljudi izgubilo je život u nizu nesreća na projektu rekonstrukcije puteva južno od Bangkoka.