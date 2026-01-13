Tokom noći ukrajinske snage napale su Taganrog u Rostovskoj oblasti, pogodivši fabriku Atlant Aero za borbene dronove, zabilježeni požar i eksplozije.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Tokom noći napadnut je grad Taganrog u Rostovskoj oblasti, a prema navodima ruskih Telegram kanala i ukrajinske vojske meta je bilo postrojenje povezano sa proizvodnjom bespilotnih letelica.

Pogođena je fabrika Atlant Aero, koja proizvodi komponente za borbene dronove, sisteme upravljanja i opremu za elektronsko ratovanje. Lokalni kanali su objavili da su sistemi protivvazdušne odbrane djelovali protiv vazdušnih ciljeva, dok se na snimcima koji su se širili društvenim mrežama vide požar i eksplozije.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar potvrdio je da je napadnut Taganrog, ali nije precizirao koje su mete. "Nema informacija o civilnim žrtvama. Podaci o šteti na terenu se utvrđuju", naveo je. Rostovska oblast je česta meta ukrajinskih udara zbog blizine bojišta.

Ubrzo se oglasio i Glavni štab Oružanih snaga Ukrajine, koji je potvrdio da su ukrajinske snage izvele napad. "Postrojbe Odbrambenih snaga Ukrajine tokom noći pogodile su postrojenje Atlant Aero (Taganrog, Rostovska oblast, Ruska Federacija) projektima ukrajinske proizvodnje, u okviru mjera za smanjenje ofanzivnih sposobnosti ruskog agresora", saopštio je Glavni štab.

Taganrog, LLC "Atlant AERO", fire after Neptune missiles strike!pic.twitter.com/azCFjOCRW6 — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA)January 13, 2026

"Cilj je pogođen, zabilježene su eksplozije i požar u blizini proizvodnih objekata", dodaje se u saopštenju. Ukrajinska vojska navela je da se razmjere nastale štete još uvijek utvrđuju.