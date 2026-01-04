Među stanovnicima Venecuele postoji velika neizvjesnost i strah, posebno u gradovima pogođenim eksplozijama i vojnom aktivnošću.

Izvor: Profimedia/Federico Parra / AFP

Dugački redovi formirali su se u apotekama i na benzinskim pumpama u Karakasu nakon američkih vazdušnih napada na više pokrajina u Venecueli.

Vlada Venecuele optužila je SAD za napad na civilne i vojne objekte i proglasila vanredno stanje.

Na fotografijama se mogu vidjeti desetine ljudi koji čekaju u redovima ispred marketa i apoteka, kao i automobili koji čekaju na benzinskim pumpama.

Među stanovnicima Venecuele vlada velika neizvjesnost i strah, posebno u gradovima pogođenim eksplozijama i vojnim aktivnostima.

Jučerašnji napadi prouzrokovali su velika oštećenja ključne infrastrukture i elektroenergetskih mreža, ostavljajući velike dijelove glavnog grada u mraku. Ulični život i javni prevoz su paralizovani, a zalihe hrane i osnovnih usluga ograničene, prenosi Moneycontrol.

Ispred prodavnica formirani su dugi redovi, što dodatno povećava stres među građanima.

Dio stanovništva, naročito dijaspora, hapšenje Nikolasa Madura doživljava kao oslobađajući momenat. Neki građani aktuelna dešavanja vide kao potencijalnu priliku za promjene, ali uz veliki oprez zbog neizvjesnosti.

S druge strane, pristalice Madura protestuju i traže njegov povratak.

Prve eksplozije odjeknule su juče oko 1.50 časova po lokalnom vremenu. Nakon toga uslijedile su nove detonacije, dok su Karakas nadletali avioni.

Vlada Venecuele proglasila je vanredno stanje, a vojska je izašla na ulice dok su građani pozvani na mobilizaciju.

Predsjednik Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svjetlo za izvođenje vazdušnih udara nekoliko dana prije same operacije.

Tramp se oglasio nakon napada i poručio da je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro „zarobljen i izbačen iz zemlje“.

Američka ministarka pravde Pem Bondi navela je optužnicu protiv Madura, kojom se tereti za „zaveru u vezi sa narkoterorizmom, zaveru za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i eksplozivnih naprava, te zaveru za posjedovanje mitraljeza i eksplozivnih naprava protiv Sjedinjenih Država“.