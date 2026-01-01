Oko 6.500 dronova uz vatromet i lasere obilježilo doček nove godine u Dubaiju.

Izvor: x.com/Sandy Cee

Nova godina stigla je i u Ujedinjene Arapske Emirate večeras u 20 časova po britanskom vremenu, odnosno 21 čas po srpskom vremenu, a u prijestonici, Dubaiju, priređen je istorijski šou na nebu kakav nije viđen nigdje nikada ranije. Prema pisanju "Skaj Njuza", pored vatrometa i lasera, oko 6.500 dronova je priredilo spektakl na nebu u vidu kreiranja različitih figura.

Ceo šou je organizovan kod poznate zgrade Burž Kalife. Prvo su dronovi kreirali figuru čoveka u plavoj boji koji izlazi iz mora sa raširenim rukama, kao simbol dobrodošlice.

Pogledajte fotografije dronova, vatrometa i lasera na dočeku Nove godine u Dubaiju

Potom su dronovi sa laserima promijenili boju u crvenu. Nastao je veliki feniks sa raširenim krilima koja su nadvila obalu grada.

The UAE is attempting five Guinness World Records with a 62-minute fireworks show spanning six kilometres, supported by 6,500 drones including a phoenix-shaped display.



A two-ton shell aims to be the largest fired.#UAEpic.twitter.com/CDLUlcEeLZ — BPI News (@BPINewsOrg)December 31, 2025

Na kraju je, tačno u ponoć po lokalnom vremenu, počeo i vatromet ispred Burž Kalife. Dronovi su učestvovali i u ovoj spektakularnoj "koreografiji" koja će se zauvijek pamtiti.