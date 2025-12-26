Najmanje šestoro je ubijeno, a 21 povrijeđeno u eksploziji u džamiji u Siriji

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najmanje šest osoba je poginulo, a 21 je povrijeđeno u eksploziji u džamiji u sirijskom gradu Homsu u petak, saopštilo je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Eksplozija je pogodila džamiju Imama Alija Ibn Abi Taliba u naselju Vadi al-Dahab, navodi se u saopštenju ministarstva na društvenim mrežama.

Preliminarne istrage su pokazale da je eksploziju izazvala naprava koja je bila postavljena unutar džamije, prema izvještaju sirijske državne novinske agencije Sana.

Napad se dogodio na dan kada mnogi vjernici idu u džamiju na molitvu petkom. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za eksploziju, iako je sirijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova nazvalo napad „terorističkom eksplozijom“.

Ministarstvo je u svom saopštenju navelo da su snage unutrašnje bezbjednosti postavile kordon na džamiju i da su počele „istragu i prikupljanje dokaza kako bi se krivično gonili počinioci ovog krivičnog djela“, prenosi NYT.

Eksplozija je istakla rastuće bezbednosne izazove sa kojima se zemlja suočava godinu dana nakon svrgavanja diktatora Bašara el Asada.

