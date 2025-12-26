Centar za odnose sa javnošću FSB-a saopštio je da je Ruskinja, po nalogu Kijeva, da postavi bombu na automobil jednog vojnog lica u Stavropolju.

Ruskinja je, po nalogu Kijeva, pokušala da postavi bombu na automobil jednog vojnog lica u Stavropolju, saopštio je Centar za odnose s javnošću Federalne službe bezbjednosti Rusije (FSB).

"Federalna služba bezbjednosti Ruske Federacije u Stavropolju spriječila je protivpravnu djelatnost državljanke Rusije, stanovnik Krasnodarskog kraja, rođene 2007. godine, koja je po nalogu specijalnih službi kijevskog režima pripremala teroristički akt usmeren protiv pripadnika Ministarstva odbrane Ruske Federacije", navodi se u saopštenju.

ФСБ задержала в Ставрополе девушку, готовившую теракт против офицера Минобороны.



Украинские спецслужбы, используя мошенников, убедили 18-летнюю россиянку попытаться подорвать машину российского военнослужащего в Ставрополе.pic.twitter.com/wlBGq7CLRC — ВВМУПП-суперклуб (@chilim67)December 26, 2025

U FSB-u su istakli da je djevojka dobila improvizovanu eksplozivnu napravu snage oko 400 grama u trotilskom ekvivalentu i planirala da je postavi na automobil u blizini vojne baze.

Uhapšena je na licu mjesta. Istragom je utvrđeno da je djevojka pala pod uticaj prevaranata koji su joj prijetili krivičnim gonjenjem.

Pokrenuto je više krivičnih postupaka po različitim članovima zakona.

Djevojka je svjedočila da je fotografisala i snimala parkirane automobile, a zatim materijale poslala svom nadređenom. U potpunosti je priznala krivicu.

Pokrenut je krivični postupak po članovima o pokušaju terorističkog napada, nezakonitom posjedovanju eksploziva i proizvodnji eksplozivnih naprava.