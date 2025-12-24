Dvije eksplozije i požar, najverovatnije zbog curenja gasa, pogodili su dom za stare kod Filadelfije. Najmanje dvije osobe su poginule, pet se vodi kao nestalo, a potraga je u toku.

Izvor: youtube/screensot/WPLG Local 10

Dvije eksplozije i požar, za koje se sumnja da su izazvani curenjem gasa, zahvatili su dom za stare u blizini Filadelfije, pri čemu su poginule najmanje dvije osobe, a u toku je intenzivna potraga za žrtvama u urušenom dijelu zgrade, saopštili su zvaničnici.

Hitni dispečerski centar okruga Baks primio je dojavu u utorak posle 14 časova po lokalnom vremenu o eksploziji sa povređenima u domu za stare i nemoćne "Silver Lake" u Bristolu, mjestu udaljenom oko 33 kilometra od Filadelfije.

Vatrogasni komandant Kevin Dipolito izjavio je da se pet osoba vodi kao nestalo, dok je još neodređen broj povrijeđenih. Potraga za preživjelima je u toku.

On je naveo da su brojni korisnici doma i članovi osoblja izvučeni iz ruševina, blokiranih stepeništa i zaglavljenih liftova, kao i da su vatrogasci ušli u zonu urušenog podruma i izvukli još najmanje dvije osobe na sigurno, pre nego što su se povukli zbog jakih gasnih isparenja.

"Izvukli smo sve koje smo mogli da pronađemo i vidimo i izašli iz zgrade. U roku od oko 15 do 30 sekundi nakon izlaska, pošto se osjećao jak miris prirodnog gasa, dogodila se još jedna eksplozija i izbio je požar", rekao je Dipolito.

Pet sati nakon incidenta, on je dodao da vatrogasci i spasioci i dalje tretiraju potragu kao akciju spasavanja, kao i da je dovedena teška mehanizacija kako bi se uklonili veći djelovi ruševina.

Tačan broj korisnika i zaposlenih koji su se u trenutku incidenta nalazili u zgradi za sada nije poznat, ali se zna da ustanova ima dozvolu za ukupno 174 kreveta.

