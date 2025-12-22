Visoki ruski general Fanil Sarvarov ubijen je u Moskvi u eksploziji bombe pod automobilom. Istraga je u toku, a razmatra se i umiješanost ukrajinskih službi.

Izvor: Društvene mreže/Telegram/Printscreen

Visoki ruski general ubijen je u Moskvi kada je eksplodirala bomba postavljena ispod njegovog automobila, potvrdili su istražitelji. General-pukovnik Fanil Sarvarov (56) bio je na čelu Uprave za operativnu obuku ruske vojske i učestvovao je u ratu u Ukrajini. Ovo je treći atentat na visokog ruskog generala u poslednjih godinu dana, piše Washington Post.

Detalji napada i istraga

Ruski istražni komitet saopštio je da je general-pukovnik Fanil Sarvarov preminuo od zadobijenih povreda. Fotografije sa mjesta događaja, koje su objavili istražitelji, prikazuju oštećen beli automobil na parkingu u Moskvi. Veliki djelovi karoserije nedostaju, vozačevo sjedište je krvavo, a krhotine su razbacane svuda. Na fotografijama se vide i teško naoružani pripadnici snaga bezbjednosti koji obezbjeđuju područje.

Istražni komitet je potvrdio da je Sarvarov učestvovao u ratu u Ukrajini, ali nije iznio više detalja. Prema državnoj novinskoj agenciji Tass, Sarvarovljeva vojna karijera obuhvatala je službu u Siriji 2015. i 2016. godine, kao i borbu protiv pobunjenika u Čečeniji tokom devedesetih. Na svoju poslednju dužnost unapređen je 2016. godine.

Tužilaštvo je pokrenulo krivičnu istragu i pretražuje mesto događaja u potrazi za forenzičkim dokazima.

"Istraga razmatra različite verzije ubistva. Jedna od njih uključuje moguću organizaciju zločina od strane ukrajinskih specijalnih službi", izjavila je Svetlana Petrenko, portparolka Istražnog komiteta.

Portparol ukrajinske bezbjednosne službe (SBU) nije bio dostupan za komentar, a ni ukrajinska vojna obavještajna služba (GUR) nije odgovorila na upit.

Ko je bio ubijeni general?

Kako pišu RIA Novosti, Sarvarov je rođen 11. marta 1969. godine u Gremjačinsku. Završio je Višu tenkovsku komandnu školu, Vojnu akademiju oklopnih snaga 1999. godine i Vojnu akademiju Generalštaba 2008. godine.

Učestvovao je u borbenim operacijama u Gruziji i Čečeniji, kao i u misijama u Siriji. Godine 2016. postao je načelnik Uprave za operativnu obuku Generalštaba. Odlikovan je Ordenom za hrabrost, Ordenom za vojne zasluge, Suvorovljevom medaljom i Ordenom zasluga za otadžbinu drugog stepena.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin odmah obaviješten o Sarvarovljevoj smrti.

Niz atentata na ruske generale

Smrt Sarvarova dogodila se gotovo tačno godinu dana nakon što je u sličnoj eksploziji u Moskvi ubijen general-pukovnik Igor Kirilov. On je stradao od eksplozivne naprave pričvršćene na skuter dok je izlazio iz stambene zgrade.

Odgovornost za taj napad preuzela je SBU. U aprilu je još jedan ruski general, Jaroslav Moskalik, ubijen u eksploziji automobila u predgrađu Moskve. Ruski istražitelji su tada saopštili da je bio praćen prije napada i za umešanost optužili ukrajinske tajne službe.

Ubistvo se dogodilo u trenutku kada traju pregovori o mirovnom predlogu pod pokroviteljstvom SAD. Tokom vikenda na Floridi sastali su se američki, ukrajinski i evropski zvaničnici. Specijalni izaslanik Vašingtona za pregovore, Stiv Vitkof, i šef kijevske delegacije, Rustem Umerov, ocijenili su razgovore kao "produktivne i konstruktivne".

"Posebna pažnja posvećena je raspravi o rokovima i redosledu narednih koraka", navodi se u zajedničkom saopštenju. Kiril Dmitrijev, direktor Ruskog državnog investicionog fonda i ključna figura u pregovorima, takođe se u Majamiju odvojeno sastao sa Vitkofom, koji je kasnije izjavio da "Rusija ostaje u potpunosti posvećena postizanju mira u Ukrajini".

Međutim, Jurij Ušakov, visoki savetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, ocijenio je većinu predloga kao "prilično nekonstruktivne" i najavio da će najvjerovatnije biti odbačeni, prenio je Tass u nedelju.

Reakcije i stanje na ratištu

Nije jasno da li će smrt visokog oficira uticati na pregovore, ali ruski vojni blogeri, od kojih su mnogi kritični prema bilo kakvom primirju, odmah su optužili ukrajinske službe.

"Teško je govoriti o miru kada se vaš protivnik priprema za još veći rat. Mislim da stvari treba nazvati pravim imenom i prestati uspavljivati javnost", napisao je na Telegramu Andrej Rudenko, reporter državne televizije.

Drugi blogeri, poput Jurija Kotenoka, pozvali su na bolju zaštitu vojnih zvaničnika, poručivši da je teško pobjeđivati kada je "pozadina potpuno nezaštićena". "Nažalost, rat nas očigledno ničemu ne uči."

U međuvremenu, ruske snage nastavile su ofanzivu duž linije fronta u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski povjerenik za ljudska prava Dmitro Lubinec objavio je u nedelju da su ruske trupe "nasilno pritvorile i deportovale oko 50 ukrajinskih građana" iz sela Hrabovsko u Sumskoj oblasti.

Lubinec je zatražio njihovo oslobađanje od ruskih vlasti, koje se o optužbama nisu oglasile.

"Takvim srednjovjekovnim napadima, Putinova Rusija pokazuje da se ne razlikuje od terorističkih grupa poput ISIS-a, Boko Harama ili Hamasa", izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga.