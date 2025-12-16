Rusko Ministarstvo pravde dodalo je njemačku medijsku korporaciju Dojče vele na spisak stranih i međunarodnih nevladinih organizacija čije se aktivnosti smatraju nepoželjnim.

Izvor: OLIVER BERG / AFP / Profimedia

Rusko Ministarstvo pravde dodalo je njemačku medijsku korporaciju Dojče vele, označenu kao strani agent u Rusiji, na spisak stranih i međunarodnih nevladinih organizacija čije se aktivnosti smatraju nepoželjnim u Rusiji, prenio je danas TASS.

Ministarstvo pravde je dodalo još četiri organizacije na spisak nepoželjnih subjekata u Rusiji, pa su se na listi našli bugarski "Za slobodnu Rusiju", estonski "Dom Ingrijske Republike", norveški "Priroda i omladina" i nemački "Savez za slobodnu demokratsku Rusiju", navodi TASS.

DW je u saopštenju osudio "novi pokušaj ućutkivanja slobodnih medija". Portparol njemačke vlade Štefan Kornelijus rekao je da odluka dokazuje da se "ruske vlasti plaše nezavisnih informacija, posebno u vezi sa agresivnim ratom protiv Ukrajine".

"Rusija nas može klasifikovati kao nepoželjnu organizaciju, ali to neće pokolebati naše uvjerenje", naveo je DW u saopštenju.