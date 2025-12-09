U svom prepoznatljivom stilu, kombinujući diplomatske uvode s naglim zaokretima prema kritici, Donald Tramp je iznio žestoke zamjerke na račun evropskih lidera.

Izvor: Chip Somodevilla / UPI / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je izazvao burne reakcije na evropskoj političkoj sceni nakon što je, u razgovoru za Politico, iznio niz oštrih ocjena o evropskim liderima i ulozi Evrope u globalnim izazovima. Iako je intervju započeo pomirljivim tonom, samo nekoliko trenutaka kasnije uslijedile su njegove dosad možda najkritičnije primjedbe na račun saveznika preko Atlantika.

Nakon objave nove Strategije nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj se između ostalog sugeriše slabljenje Evropske unije, Tramp je dodatno pojasnio kako gleda na evropske partnere i njihovo rukovođenje, piše Politico.

U svom prepoznatljivom stilu, kombinujući diplomatske uvode s naglim zaokretima prema kritici, američki je predsjednik poručio:

"Evropa... Prijatelj sam sa svim liderima tamo. Sviđaju mi se, nemam tamo stvarnih neprijatelja. Bili su neki koje nekad nisam volio, ali sviđa mi se trenutna ekipa. Sviđaju mi se jako. Znam ih jako dobro. Neki su prijatelji, neki su... OK. Znam dobre vođe, znam loše vođe. Znam pametne vođe, znam i glupe. Ima nekih zaista glupih. Ali ne rade dobar posao.Evropa na mnogo načina ne odrađuje dobar posao", rekao je Trump.

U galeriji pogledajte fotografije Donalda Trampa i Vladimira Putina:

Posebno se obrušio na evropski pristup rješavanju ukrajinske krize, tvrdeći kako evropske države više govore nego što djeluju. Prema njegovim riječima, kontinentalni blok pokazuje nedovoljnu odlučnost i neuspješno balansira između političke korektnosti i stvarne snage, prenosi Večernji list.

"Slabi su. Ali u isto vrijeme žele biti toliko politički korektni. Mislim da ne znaju šta da naprave. Evropa ne zna šta bi napravila. Ne znaju ni šta bi s trgovinom. Gledam dosta tih trgovinskih situacija, tamo je malo opasno. Evropa želi biti politički korektna i to ih čini slabima", rekao je američki predsjednik.

U završnom dijelu razgovora dotakao se i Venecuele i tamošnje političke krize. Na pitanje dokle je spreman ići kako bi predsjednika Nikolasa Madura uklonio s vlasti, Tramp je odgovorio tek kratko, ali nedvosmisleno, porukom koja nagovještava moguću eskalaciju napetosti. Kako je rekao, neće otkriti svoje planove, ali tvrdi da su "njegovi dani odbrojani".

(MONDO)