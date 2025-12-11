Magazin "Tajm" proglasio je arhitekte vještačke inteligencije za ličnost godine 2025, ističući da je ova godina obilježila puni potencijal AI koji je "zadivio i zabrinuo čovječanstvo".

Izvor: Profimedia

Magazin "Tajm" proglasio je arhitekte vještačke inteligencije za ličnost 2025. godine, prenose američki mediji. Ovogodišnji pobjednik naslijedio je američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je bio proglašen za ličnost godine 2024, nakon što je osvojio svoj drugi mandat za Bijelu kuću.

"Tajm" je vijest o tome ko je ličnost godine objavio na dvije naslovnice - na jednoj na kojoj su tehnološki lideri prekriveni skelom koja jasno predstavlja AI i na drugoj, na drugoj koja aludira na "Ručak na vrhu nebodera" iz 1932. godine i na kojoj se pojavljuju neki od vodećih svjetskih tehnoloških lidera - Mark Zakerberg, Ilon Mask, Jensen Huang, Sem Altman, Demis Hasabis, Lisa Su, Daro Amodei i Fei-Fei Li.

U obrazloženju na društvenim mrežama "Tajm" je napisao da je 2025. bila godina kada je puni potencijal vještačke inteligencije gromoglasno izašao na vidjelo i kada je postalo jasno da nema povratka.

"Zato što su ostvarili doba mislećih mašina, zato što su zadivili i zabrinuli čovječanstvo, zato što su transformisali sadašnjost i prevazišli moguće, Arhitekte vještačke inteligencije su Ličnost godine časopisa Tajm za 2025. godinu", navodi se u obrazloženju magazina.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the…pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME)December 11, 2025

Ostali kandidati za ličnost godine bili su, između ostalog, papa Lav XIV, američki predsjednik Donald Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i izabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani. Konačnu odluku o ličnosti godine donosi urednički tim magazina "Tajm".

Iako magazin poziva javnost da učestvuje putem onlajn ankete, konačan izbor ostaje strogo čuvana tajna u redakciji. Vrlo malo ljudi zna ko će biti proglašen prije zvanične objave, navodi "Tajm".

Iako je većina titula dodjeljena pojedincu, magazin je prethodnih godina isticao i uticaj objekata ili arhetipova. Godine 1982, lični računar bio je proglašen "mašinom godine", a 2011. godine počast je pripala osobi koja učestvuje na protestima.

Osnovana 1920-ih, titula Osoba godine magazina "Tajm" priznaje pojedinca, grupu ili koncept koji je najznačajnije uticao na svijet u prethodnih 12 mjeseci. Za razliku od uobičajenog mišljenja, ova titula nije nužno pohvala, već priznanje uticaja - bilo pozitivnog ili negativnog.