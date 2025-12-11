ChatGPT je i dalje napopularniji četbot, ali popularnost konkurentskih AI rešenja raste velikom brzinom.

Izvor: Pixabay

Većina ljudi koja koristi četbotove svoj prvi korak u svijet vještačke inteligencije napravila je preko ChatGPT-a, koji je odavno postao sinonim za AI. Međutim, pored ChatGPT-a, vremenom su se pojavili i drugi AI asistenti čija popularnost brzo raste i postaju sve ozbiljniji konkurenti.

Toga je svjestan i izvršni direktor Sem Altman koji je aktivirao "crveni kod" u OpenAI-u i poslao zaposlenima dopis u kojem ih upozorava na sve jaču konkurenciju zbog koje moraju da poboljšaju kvalitet ChatGPT-a.

Kao glavni i najopasniji konkurent pokazao se Google. Početak za ovu kompaniju na ovom tržištu bio je tragikomičan - osim što je u jednom trenutku tržišna vrijednost kompanije pala za više od 100 milijardi dolara zbog grešaka koje je pravio njihov četbot, dodatno su se osramotili čudnim odgovorima na korisnička pitanja.

Međutim, te stvari su sada, čini se, prošlost, a napredak koji su postigli nedavno je pohvalio i izvršni direktor Salesforce-a Mark Beniof. On je od prvog dana najviše koristio ChatGPT, ali nakon što je nekoliko sati testirao Google-ov AI model Gemini 3, rekao je da se više ne vraća OpenAI četbotu, piše Digital Trends.

A da popularnost Gemini-ja raste, pokazuju i najnoviji statistički podaci o korišćenju AI četbotova koje je objavio Sensor Tower. Prema tim podacima, korisnička baza Gemini-ja u periodu od avgusta do novembra porasla je za 30 posto, dok je u isto vrijeme ChatGPT zabilježio rast od samo šest posto.

Uprkos tome, ChatGPT je i dalje dominantan četbot na ovom tržištu sa 55 posto udela (broj mjesečno aktivnih korisnika iznosi oko 810 miliona), ali treba naglasiti da su izgubili oko 3 posto udjela, dok je Gemini u istom periodu povećao svoj udio za 3 posto.

Što se tiče rasta u odnosu na isto razdoblje prošle godine, brojke su još bolje i Google-ov četbot zabilježio je rast od čak 190 posto. Još jedna stvar koja ide u korist Google-u jeste vrijeme provedeno unutar same aplikacije - korisnici Gemini-ja u prosjeku provode 11 minuta komunicirajući sa tim četbotom (u odnosu na mart to je rast od čak 120 posto), dok je za ChatGPT ta brojka porasla samo 6 posto, što pokazuje da, jednom kada korisnici probaju Gemini, na njemu provode sve više vremena.

Iako nema sumnje da će ChatGPT i dalje biti vodeći AI četbot na ovom tržištu, nije teško zaključiti da će ta dominacija biti sve manja jer će konkurencija biti sve veća i sve bolja, pa ne bi trebalo niko da se iznenadi ako u budućnosti upravo Gemini uspije da sruši ChatGPT sa trona, prenosi Zimo.