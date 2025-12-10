Rusija je navodno spremala diverzantske akcije u avionima koji lete iz Evrope u Ameriku.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruski diverzanti su navodno spremali niz terorističkih akcija u teretnim avionima koji lete iz Evrope u Sjedinjene Američke Države, piše britanski list "Fajnenšel Tajms". Poznati list iz Londona se poziva na anonimne izvore iz evropskih obavještajnih službi.

Prema pisanju britanskog lista, ruski diverzanti su navodno planirali da postave eksplozive u teretne avione i logističke centre. Ruski diverzantni su razotkriveni nakon eksplozija u "DHL" centrima u Poljskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji.

Istraga je utvrdila da su paketi sa magnezijumskim upaljačima poslati iz Litvanije. To je bila navodno samo prva faza plana ruskih diverzanata.

Poljska i Litvanija su dosad, navodno, optužile već najmanje 20 učesnika u ovom planu. Takođe, organizator grupe je navodno pobjegao u Azerbejdžan, a ruske službe (FSB, GRU i SVR) su tražile hitno puštanje ove osobe čiji identitet nije poznat.