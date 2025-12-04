Slovačka će, uprkos najavljenoj zabrani ipak nastaviti kupovinu ruskog gasa, saopštila je ministarka ekonomije Denisa Sakova.

Slovačka je uspjela da obezbijedi da nacrt regulative Evropske unije (EU) o zabrani uvoza ruskog gasa do jeseni 2027. godine, preliminarno dogovorene između Saveta EU i Evropskog parlamenta (EP), uključi mogućnost korišćenja dugoročnog ugovora za snabdijevanje ruskim gasom još dvije godine, dok zabrana uvoza ruske nafte nije obuhvaćena regulativom, saopštila je danas slovačka ministarka ekonomije Denisa Sakova, prenosi B92 pisanje Tanjuga.

Prema Sakovoj, Slovačka će svoj nacionalni plan za diverzifikaciju snabdijevanja gasom pripremiti do marta 2026. godine, prenosi TASR.

Predlog regulative predviđa pravno obavezujuću i postepenu zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) i prirodnog gasa iz Rusije u Evropu, pri čemu bi potpuna zabrana za LNG stupila na snagu krajem naredne godine, a za gas 30. septembra 2027. godine, najkasnije do 1. novembra 2027. godine.

"Infrastrukturni projekti za povećanje tranzitnog kapaciteta u susednim zemljama treba da budu završeni do tada. Istovremeno, snabdijevanje gasom za naše potrebe biće zamijenjeno iz drugih izvora, uključujući LNG iz SAD, o čemu Slovačka pregovara sa Poljskom, Njemačkom, Češkom i Grčkom", navela je Sakova i dodala da su ključni faktori za Slovačku cijena gasa i naknade za prenos za industriju i domaćinstva.

Sakova je ponovila da je vlada Slovačke od početka smatrala predlog Evropske komisije (EK) ideološkim i rizičnim po pitanju sigurnosti snabdevanja.

Prema njenim riječima, Slovačka je zavisna od tranzitnih ruta, a ruski gas i dalje čini 33 odsto ukupnog snabdijevanja.

