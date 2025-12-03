Predsjedništvo Saveta EU i predstavnici Evropskog parlamenta postigli su juče preliminarni dogovor o uredbi kojom se postepeno ukida uvoz ruskog prirodnog gasa.

Izvor: Profimedia

Evropska unija dogovorila je novu uredbu kojom se fazno zabranjuje uvoz ruskog gasa, i to i tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa iz gasovoda. Zabrana će se odnositi na sve nove i postojeće ugovore, uz prelazne rokove kako bi se izbjegle poteškoće u snabdevanju.

Za kratkoročne ugovore zaključene prije 17. juna 2025. godine, uvoz ruskog LNG-a biće zabranjen od 25. aprila 2026., dok će uvoz ruskog gasa iz gasovoda biti obustavljen od 17. juna 2026. godine, navodi se u saopštenju Evropskog savjeta.

Kod dugoročnih ugovora za LNG, potpuna zabrana uvoza stupa na snagu 1. januara 2027. godine, u skladu sa najnovim paketom sankcija EU.

Za dugoročne ugovore za gas iz gasovoda, zabrana će početi da važi 30. septembra 2027., pod uslovom da države članice ispunjavaju ciljeve popunjenosti gasnih skladišta. Ako taj uslov ne bude ispunjen, krajnji rok za potpunu obustavu je 1. novembar 2027. godine.