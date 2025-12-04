Vladimir Putin poručio je da će Rusija "silom osloboditi" cio Donbas ako se ukrajinske snage ne povuku, dok Kijev odbacuje bilo kakvu predaju teritorije.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervjuu objavljenom u četvrtak izjavio da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskim regionom Donbasa ako se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev kategorično odbacio.

Putin je poslao desetine hiljada vojnika u Ukrajinu u februaru 2022. godine nakon osam godina sukoba između proruskih separatista i ukrajinskih snaga u Donbasu, koji se sastoji od Donjecke i Luganske oblasti.

"Ili ćemo osloboditi ove teritorije silom oružja ili će ukrajinske snage napustiti te teritorije", rekao je Putin za magazin India Today uoči posjete Nju Delhiju, prema video snimku emitovanom na ruskoj državnoj televiziji.

Rusija kontroliše oko 19,2 odsto Ukrajine

Ukrajina kaže da ne želi da Rusiji pokloni teritoriju koju Moskva nije uspjela da osvoji na bojnom polju, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da Moskva ne bi trebalo da bude nagrađena za rat koji je započela.

Rusija trenutno kontroliše oko 19,2 odsto Ukrajine, uključujući Krimsko poluostrvo koje je anektirala 2014. godine, Lugansku oblast, 80 odsto Donjecka, oko 75 odsto Hersona i Zaporožja, i manje djelove Harkovske, Sumske, Nikolajevske i Dnjepropetrovske oblasti. Oko 5.000 kvadratnih kilometara Donjecka je i dalje pod ukrajinskom kontrolom.

Rusi prihvatili neke američke predloge

U razgovorima sa Sjedinjenim Državama o nacrtu mogućeg mirovnog sporazuma za okončanje rata, Rusija je više puta rekla da želi kontrolu nad cijelim Donbasom i da bi SAD trebalo nezvanično da priznaju kontrolu Moskve.

Moskva je 2022. godine proglasila Lugansku, Donjecku, Hersonsku i Zaporošku oblast novim djelovima Ruske Federacije nakon referenduma koje Zapad i Kijev odbacuju kao lažne. Većina zemalja smatra ove oblasti i Krim ukrajinskom teritorijom.

Putin je u utorak u Kremlju primio američke izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera i rekao da je Rusija prihvatila neke američke predloge o Ukrajini i da pregovori treba da se nastave.

Ruska državna novinska agencija RIA citirala je Putina koji je rekao da je njegov sastanak sa Vitkofom i Kušnerom bio "veoma koristan" i zasnovan na predlozima koje su on i američki predsjednik Donald Tramp razgovarali na Aljasci u avgustu.