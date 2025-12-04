(KMG) - Predsjednik Kine Si Đinping sasatao se danas u Pekingu sa svojim francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

Izvor: Kineska medijska grupacija

(KMG) - Predsjednik Kine Si Đinping sasatao se danas u Pekingu sa svojim francuskim kolegom Emanuelom Makronom. Si je tom prilikom primjetio da su Kina i Francuska odgovorne, nezavisne i konstruktivne sile koje promovišu multipolarnost svijeta, jedinstvo ljudi i saradnju, a Kina je spremna da sarađuje sa Francuskom u ravnopravnom dijalogu i uzdizanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva na viši nivo.

Si je naglasio da, bez obzira na to kako se spoljno okruženje mijenja, Kina i Francuska uvijek treba da demonstriraju stratešku viziju i nezavisnost velikih sila, razumiju i podržavaju jedna drugu u njihovim osnovnim interesima i zabrinutostima, kao i da održavaju političku osnovu kinesko-francuskih odnosa.

Kina i Francuska trebalo bi da iskoriste priliku koju donosi 15. petogodišnji plan da prošire prostor za saradnju, ojačaju saradnju u tradicionalnim oblastima, kao što su vazduhoplovstvo i nuklearna energija, ali i da iskoriste potencijal za saradnju u zelenoj i digitalnoj ekonomiji, biomedicini, vještačkoj inteligenciji i novoj energiji.

„Kina i Francuska su osnivači UN i stalni članovi Savjeta bezbjednosti i treba da se pridržavaju multilateralizma i podržavaju međunarodni sistem na osnovu UN“, rekao je Si.

Makron je rekao da Francuska i Kina održavaju bliske kontakte na visokom nivou i uvijek vjeruju i poštuju jedna drugu.

Prema njegovim riječima, Francuska pridaje veliku važnost odnosima sa Kinom, čvrsto se pridržava politike jedne Kine i spremna je da nastavi da produbljuje sveobuhvatno strateško partnerstvo dvije zemlje.

Makron je dodao da je Francuska spremna da promoviše uzajamna ulaganja sa Kinom, ojača saradnju u ekonomiji i trgovini, obnovljivim izvorima energije i drugim oblastima, kao i da promoviše prijateljsku razmjenu u oblasti kulture.

Nakon susreta, lideri dvije zemlje prisustvovali su potpisivanju niza dokumenata o saradnji u oblasti atomske energetike, poljoprivrede i hrane, obrazovanja i ekologije.