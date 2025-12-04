Okružni sud u Lozani osudio je državljanina Srbije (25) na 18 godina zatvora zbog brutalnog ubistva djevojke (23), kojoj je godinama nanosio fizičko i psihičko nasilje, iznuđivao novac i pratio svaki korak.

Državljanin Srbije (25) osuđen je prošle nedelje pred Okružnim sudom u Lozani na 18 godina zatvora zbog ubistva svoje djevojke (23) koju su mediji nazvali Keli, a koje se dogodilo maja 2023. godine u ovom švajcarskom gradu.

Kako prenose mediji, Srbin će osim dugogodišnje robije morati da isplati više od 100.000 franaka sudskih troškova, 60.000 franka Kelinoj majci i 40.000 franaka njenom bratu za duševni bol. Sud je, navode, naredio i njegovo protjerivanje iz Švajcarske na 15 godina i zatražio da bude registrovan u šengenskom informacionom sistemu.

Zločin se dogodio ispred kuće djevojke u Lozani, kada je osuđeni mladić iz Srbije sa kojim je bila u vezi, nasrnuo na nju i zario joj nož u vrat.

Zlostavljao je godinama

"On je posle zločina zvao hitnu pomoć i rekao šta je uradio, a nesrećna Keli je posle nekoliko dana preminula u bolnici", prenijeli su švajcarski mediji.

Tokom suđenja pred Okružnim sudom u Lozani utvrđeno je da je mladić iz Srbije nesrećnu djevojku, kojoj je dugovao 37.000 franaka, posle raskida namamio pričom o prodaji automobila, a potom iskasapio.

"Par je bio u vezi više od tri godine. Keli je bila žrtva fizičkog i psihičkog zlostavljanja. Prijatelji su je izopštili. Optuženi ju je takođe pratio preko telefona, morala je uvijek da ima uključenu lokaciju i od nje je uzimao velike sume novca. Ona mu je čak pozajmila 37.000 franaka, tri četvrtine nasledstva koje je dobila nakon smrti oca, a on je od tih para kupio auto iako nije imao ni vozačku dozvolu", prenose mediji i objašnjavaju da je bivši par potpisao priznanicu o pozajmici:

"Dan nakon raskida, optuženi je namamio mladu ženu, navodeći je da povjeruje da će joj se odužiti tako što je izmislio da ima kupca za automobil. Nakon svađe, ubo ju je nožem u vrat, a zatim pozvao hitnu pomoć, a da nije ni pokušao da joj pomogne. Ona je preminula četiri dana kasnije od zadobijenih povreda. Na dan napada, optuženi je na internetu tražio 'kako brzo ubiti nožem'. Takođe se povjerio jednom od svojih prijatelnja da 'želi da je ubije'", rekao je sudija.

Na izricanju presude sudija je istakao da je kazna tolika jer je ubica pokazao predumišljaj, nedostatak skrupula i hladdnokrvnost.

"Ovo nije bio trenutak ludila, već unaprijed smišljen čin. Okrivljeni je djelovao metodično, naoružao se nožem i pokazao je prezir prema ženi za kioju je tvrdio da je voli. Istraga je pokazala da ju je zlostavljao i zloupotrebljavao, a zvao ju je "moja lična švajcarska banka", rekao je sudija.

Advokatica Korali Devo koja zastupa porodicu oštećene izjavila je da se nadala kazni od 20 godina.

"Nijedna kazna ne može vratiti ćerku moje klijentkinje, ali ova presuda ipak šalje snažnu poruku", izjavila je Devo.

Spreman sam na doživotnu Osuđenom Srbinu tokom procesa predočeno je da su ga poznanici i prijatelji opisivali kao nasilnika, prevaranta, patološkog lažova, posesivnog i manipulativnog, istakao je predsjedavajući sudija. Optuženi je u suzama sve priznao, ali je insistirao da voli Keli. "Bio sam nezreo. Nisam bio svoj, bio sam samo mlad i glup. Sve vrijeme sebe smatram čudovištem. Uradio sam nešto veoma ozbiljno, neću se žaliti, kakva god bila kazna. Uništio sam porodicu, spreman sam čak i na doživotni zatvor", rekao je on.

(Kurir/Mondo)