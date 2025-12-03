Istragom je utvrđeno da je Azarov, dok se krio van Ukrajine, aktivno sarađivao sa ruskim specijalnim službama kako bi sproveo subverzivne aktivnosti u interesu Kremlja.

Izvor: Printscreen/YouTube

Bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen je u odsustvu na 15 godina zatvora, uključujući konfiskaciju imovine, zbog veleizdaje, saopštila je Služba bezbjednosti Ukrajine.

Kako se navodi u saopštenju, istragom je utvrđeno da je Azarov, dok se krio van Ukrajine, aktivno sarađivao sa ruskim specijalnim službama kako bi sproveo subverzivne aktivnosti u interesu Kremlja.

Između ostalog, redovno je distribuirao "antiukrajinske narative u interesu moskovskih propagandista", navodi se u saopštenju SBU.

Napominje se da je Azarov u javnim obraćanjima "opravdavao oružanu agresiju Ruske Federacije, privremenu aneksiju djela Ukrajine i širio lažne tvrdnje o društveno-političkoj situaciji u Ukrajini". Za širenje "informativnih sabotaža", Azarov je koristio Telegram i Jutjub kanale, kao i lične stranice na društvenim mrežama, navodi SBU.