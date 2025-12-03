Bivši većinski vlasnik "Pornhub-a" razmatra kupovinu "Lukoila".

Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Bivši većinski vlasnik kompanije za zabavu za odrasle, Bernd Bergmair, razmatra kupovinu ruskog naftnog giganta "Lukoila", piše "Rojters". On se obratio američkom Ministarstvu finansija sa namjerom da kupi međunarodnu imovinu "Lukoila" koja se nalazi pod sankcijama zbog rata u Ukrajini.

Bergmair je bio vlasnik kompanije za zabavu za odrasle koja uključuje i "Pornhub", najpoznatiju kompaniju za proizvodnju i distribuciju filmova za odrasle. Još uvijek nije poznato šta ga tačno najviše interesuje od imovine "Lukoila", kao i da li se direktno dosad obratio samom ruskom gigantu.

"Očigledno bi Lukoil International GmbH bio sjajna investicija i svako bi imao privilegiju da posjeduje te aktive. Generalno, ne komentarišem potencijalne investicije", rekao je advokat Bergmaira.

Zašto je "Lukoil" pod sankcijama?

Zbog rata u Ukrajini, ruski naftni gigant našao se pod sankcijama Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država. "Lukoil" je najveći proizvođač nafte u Ruskoj Federaciji i na udaru su sankcija da bi se izvršio pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina da se konačno završi rat u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. godine.

Zbog sankcija je "Lukoil" bio primoran da najavi prodaju svoje imovine u inostranstvu, van granica Rusije. Zainteresovanih kupaca ima mnogo, oni su se obraćali američkim vlastima za dozvolu da pregovaraju o kupovini "Lukoila", kao i naftnih giganata "Exxon Mobil" i "Chevron".