Ko je naručilac ubistva Novaka Kneževića iz Kragujevca?

Policija iz Kragujevca sinoć je uhapsila dvojicu osumnjičenih za ubistvo Novaka Kneževića (35), koje se dogodilo u nedelju oko 15 sati u naselju Erdeč.

Naime, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnici Policijske uprave u Kragujevcu su za manje od 24 sata rasvijetlili teško ubistvo nad muškarcem, koje se dogodilo na očigled supruge i dvoje male djece i uhapsili B.V. (42) zbog sumnje da je izvršio ovo krivično djelo, kao i M.V. (22) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo podstrekivanje na izvršenje krivičnog djela, odnosno zbog sumnje da je ubistvo naručio.

Ko su osumnjičeni?

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni B. V. je radio kao farbar u jednom poznatom kragujevačkom servisu, a kada je riječ o M. V. za koga se sumnja da ga je podstrekavao na ubistvo, sumnja se da je u pitanju mladić koji je od ranije poznat policiji.

Kako nezvanično saznajemo, M.V. je godinama radi kao obezbjeđenje u kragujevačkim klubovima.

"Takođe, njegovo ime dobro je poznato policiji, jer je prije nekoliko godina sumnjičen i hapšen zbog nasilja i napada sjekirom. U poslednje vrijeme uplovio je u malo ozbiljnije kriminalne vode" kaže naš izvor upoznat sa slučajem.

Žrtva bio navijač

Novak Knežević neposredno pred smrt bio je sa porodicom u vikendici kod svog prijatelja, kada je ubica presreo njegov automobil koji se kretao po blatnjavom putu, i ispalio više hitaca ka njemu, od kojih je jedan bio smrtonosan.

Kako saznajemo, Knežević je u prošlosti bio vatreni navijač Radničkog, ali poslednjih nekoliko godina nije dolazio na utakmice.

"Jedno desetak godina nije bio aktivan na tribini, ali je navijače pogodila vijest o njegovoj smrti. Juče na utakmici Radnički - Crvena Zvezda navijači su skandirali njegovo ime kada se pročula vijest da je ubijen" kaže naš izvor.