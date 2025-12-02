U Briselu je uhapšena bivša šefica evropske diplomatije Federika Mogerini zajedno sa još dvojicom zbog sumnje na prevaru u korišćenju fondova EU.

Racije su u utorak sprovedene u diplomatskoj službi Evropske unije u Briselu (EEAS) i u nekoliko zgrada Koledža Evrope u Brižu, u okviru istrage o mogućoj prevari u korišćenju sredstava EU, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo, a pritom je uhapšena Federika Mogerini, bivša potpredsjednica Evropske komisije i šefica diplomatije.

Ukupno tri osobe su uhapšene, naveli su.

Jedna od njih je rektorka Koledža Evrope, Federika Mogerini.

Bivša potpredsjednica Evropske komisije nalazi se u pritvoru, saznaje Le Soir iz pouzdanog izvora, čime se potvrđuju informacije lista L’Echo.

Prema saznanjima, ostale privedene osobe radi saslušanja su jedan menadžer Koledža Evrope i bivši generalni sekretar EEAS-a (2021–2025), italijanski diplomata Stefano Sanino.

