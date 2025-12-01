Muškarac je poginuo u Brazilu nakon što je ušao u kavez lavice; park je zatvoren, a istraga o okolnostima incidenta je u toku.

Izvor: instagram/thrilllofficial

Jedan muškarac je preminuo, nakon što ga je napala lavica u kavezu u parku Aruda Kamara, poznatom kao Bica, u Žao Pesoi u Brazilu. Informaciju je za TV Kabo Branko potvrdio sam park.

Opština Žoao Pesoa je u saopštenju navela da je muškarac brzo popeo zid visok više od šest metara, prošao kroz zaštitne rešetke, iskoristio drvo kao oslonac i ušao u prostoriju lavice. Video snimci posjetilaca prikazuju muškarca kako se penje po bočnoj konstrukciji kaveza, a zatim koristi drvo da uđe u kavez, gdje ga je odmah napala lavica.

Policija i Institut za naučnu policiju Paraíba (IPC) su odmah reagovali i bili na licu mjesta. Prema informacijama TV Kabo Branko, muškarac je imao mentalne poremećaje.

Pažnja, snimci su veoma uznemirujući!

Homem morreu após ser atacado por uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, Brasil.



A vítima escalou um muro de seis metros e entrou deliberadamente no recinto do animal.pic.twitter.com/DdKayLD9lF — Mundo Vivo (@mundo__vivo)November 30, 2025

Zoološki vrt je zatvoren nakon incidenta, a posjete su obustavljene, dok još nije poznato kada će park ponovo biti otvoren. U trenutku kada je muškarac ušao u kavez, park je bio otvoren za posjetioce.

Opština je saopštila da je već pokrenuta istraga o okolnostima nesreće, izrazila saučešće porodici preminulog i naglasila da park poštuje tehničke i bezbjednosne standarde, prenosi Globo.